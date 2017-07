Continuous Delivery mit Jenkins & Docker Security: Vorteile, Nachteile und ein Statusupdate

Denk man an Continuous Delivery bzw. Continuous Integration, denkt man automatisch an Jenkins. Das Open-Source-Tool ist aus der modernen IT-Welt kaum noch wegzudenken. Doch auch Jenkins kann nicht alle Probleme der kontinuierlichen Softwareentwicklung lösen. Gianluca Arbezzano spricht in unserem Gespräch auch über die Probleme von und mit Jenkins.

Im zweiten Teil des Interviews geht es um den Sicherheitsaspekt im Bereich Container-Technologie und an welche Regeln man sich bestenfalls halten sollte, wenn man mit Containern arbeitet. Zum Schluss gibt unser DevOpsCon-Speaker Einblick in den aktuellen Stand der Dinge im Hinblick auf einen einheitlichen Container-Standard und die Zukunft der Container-Technologie.

is Software Engineer at InfluxData. The main way to improve and grow is to share what you do to catch feedback to expand my points of view. He is an enthusiastic open source contributor and maintainer of different projects in different languages. As a DevOps evangelist and Docker Captain he is happy to make his environment efficient and secure for himself and his team.