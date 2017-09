Continuous Delivery mit Docker Containern & Amazon ECS

Anwendungen lokal starten, ohne Abhängigkeiten zu installieren, und sogar lokale Cluster laufen zu lassen, ist Dank Docker keine Zauberei mehr. Amazon Web Services hingegen bietet Nutzern mit ECS einen Service für die Container-Orchestrierung. Unser Speaker Philipp Garbe zeigt, wie man Docker Container mit ECS verwalten kann, ECS Cluster automatisch deployt werden können und wie man sie gleichzeitig skaliert. Er verschweigt dabei nicht, welche Services und Features noch fehlen.

Wer Philipp Garbe einmal live erleben möchte, der hat auf der DevOpsCon in München, die vom 20. bis 23. November stattfindet, Gelegenheit dazu. Er wird dort in seiner Session Is Platform Engineering the new Ops? darüber sprechen, was Platform Engineering wirklich bedeutet und in welcher Hinsicht sich Platform Engineers von Ops unterscheiden.

works as Lead Platform Engineer at Scout24 in Munich. He is driven by technologies and tools that allow him to release faster and more often. He expects that every commit automatically goes into production and it shouldn’t surprise that he’s excited about microservices, docker and the cloud. Affected by Pain Driven Development, Philipp believes that things need to be changed whenever the pain is big enough. As Docker Captain he also tries to share his knowledge and experience about Containers with the community.