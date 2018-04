Weniger Alpträume bei der Container-Orchestrierung: Apache Mesos & DC/OS richtig aufsetzen

Unverhofft kommt oft, darum heißt es, aus Erfahrung zu lernen. In seinem Talk plaudert unser Speaker ein wenig aus dem Nähkästchen und stellt ein paar der skurrilsten und beängstigendsten Support-Storys vor. Dabei geht es um typische Probleme beim Setup des Systems, dessen Konfiguration und möglichen Fallen in der Anwendung, Zielgruppe sind Mesos- und DC/OS-Administratoren. Außerdem gibt es Tipps und Tricks, wie man gewisse Probleme lösen bzw. umgehen kann.

is a distributed systems engineer at Mesosphere who works on DC/OS and Apache Mesos. Prior to this he worked on SAP Hana and in the Information Systems Group at Saarland University. His passions are distributed (database) systems, data analytics, and distributed algorithms and his speaking experience include various Meetups, international conferences, and lecture halls.