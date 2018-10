Eine Frage des Vertrauens: Container-Infrastrukturen und ihre Zuverlässigkeit

Das Management einer Container-Infrastruktur in einer Produktionsumgebung ist, entsprechend der jeweiligen Größe, immer wieder mit Problemen behaftet. Das größte Problem stellt dabei das Vertrauen dar, besonders das Vertrauen in die Anwendung. Die Containersierung hat die Geschwindigkeit der Entwicklung deutlich beschleunigt, aber ist das Vertrauen in gleichem Maße mitgewachsen? Unser Speaker gibt die Antwort darauf.

Tim Mackey is technical evangelist for Black Duck Software, which helps organizations to locate, manage and secure their open source software. Tim’s role is one of engaging with technical communities to best understand how Black Duck can solve their application security problems today, and learn what bleeding edge security concerns are top of mind in order to feed them back into the development team. He is well versed in open source application security, data center security, containers, virtualization, and cloud technologies. Tim has spoken at many events including OSCON, CloudOpen, Interop, CA World, Cloud Connect and the CloudStack Collaboration Conference. Tim is a published O’Reilly Media author.