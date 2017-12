Container 2.0: Big Data, Fast Data & Persistent Data optimal nutzen

Johannes Untersteins Session von der JAX 2017

Anwendungslandschaften werden seit einigen Jahren zunehmend in Container verpackt, um Anwendungen gegeneinander zu isolieren und sie leicht verschiffen zu können. Frameworks für Big Data und Fast Data laufen allerdings oft in separaten Clustern, da sie nicht ohne weiteres Zutun gut in Containern skalieren. Die Folge: Cluster werden nicht optimal ausgenutzt und Skalierungseffekte können nicht genutzt werden. In seiner Session von der JAX 2017 verdeutlicht Johannes Unterstein, Distributed Applications Engineer bei Mesosphere, die aktuelle Problemstellung und zeigt, wie man mit DC/OS und Apache Mesos die Probleme richtig adressiert.