Consumer-driven Contracts: Die Verträge zwischen Services [Interview mit Tobias Flohre]

In seiner Session auf der JAX 2017 stellte Tobias Flohre (codecentric) den Sinn und Nutzen von Consumer-driven Contracts vor. Dabei geht es vor allem um eins: Man benötigt die Sicherheit, dass Änderungen von Services keine Bugs in bestehende Funktionalität einführen. Consumer-driven Contracts als Vereinbarungen zwischen Consumer und Provider eines Service sollen genau das möglich machen. Die Contracts werden vom Consumer getrieben und lassen sich durch Tests prüfen. Insbesondere in einem stark verteilten System, in dem jeder zu jeder Zeit nach Produktion gehen darf, spielen diese ihre Stärke aus.

Tobias Flohre arbeitet als Seniorsoftwareentwickler/Architekt bei der codecentric AG. Er ist Autor diverser Artikel und schreibt regelmäßig Blogbeiträge zu den Themen Architektur und Spring. Zurzeit beschäftigt er sich mit Integrations- und Batch-Themen im Großunternehmen, mit modernen Webarchitekturen sowie mit Infastructure as Code im Bereich Continuous Delivery.