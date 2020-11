Angular 11, GitHub und Electron 11 – Unsere Top-Themen der Woche

Die Cloud ist in aller Munde. Doch bedeutet das auch, dass keiner mehr auf Bare-Metal-Server setzt? Wie sieht es mit der Sicherheit aus und wer verdient eigentlich an der Cloud? Umashankar Lakshmipathy, Senior Vice President and Regional Head – EMEA, Cloud, Infrastructure and Security Services bei Infosys, gibt auf diese Fragen im Interview Antworten. Er erklärt zudem, welche Lösung sich für welche Arten von Anwendungen am besten eignen und wie Serverless Computing die Softwarewelt in Zukunft beeinflussen wird.

In diesem Jahr hat Angular gleich drei Major-Version veröffentlicht: Dem verspäteten Release von v9 folgte eine schnelle v10. Jetzt ist Angular 11 da. Was hat sich zu dieser Version getan, welche spannenden Neuerungen sollte man kennen? Das erklärt Angular-Experte Manfred Steyer im Interview.

Die Entwickler-Community nutzt Container-Technologien mehr denn je zuvor. Damit der Überblick nicht verloren geht und die Anwendungen einfach installierbar bleiben, ist es sinnvoll, eine Paketverwaltung zu verwenden. Ist eine Container Registry direkt mit den Repositorys integriert, können Entwickler-Teams ihre Container-Images sinnvoll verwalten.

Die korrekte Absicherung von Datenbanken ist elementar bei Betriebsausfällen und entscheidend, um etwaige Schäden zu begrenzen. in diesem Artikel stellt Ralf Gebhardt, Product Manager bei der MariaDB Corporation, fünf Varianten der Datensicherung vor.

Electron 11 ist da. Die neue Version des Cross-Plattform-Frameworks bringt nicht nur die üblichen Upgrades mit. Ein zentrales Thema im Release ist die neue Chip-Architektur von Apple: Electron 11 unterstützt den M1-Chip!