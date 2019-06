Cloud-native: Was bedeutet Cloud-native Java für Entwickler wirklich?

Cloud-Native ist in der Softwareentwicklung eigentlich ein gängiger Begriff – eigentlich. Einige denken, dass es darum geht, bestehende Architekturparadigmen so zu virtualisieren, dass sie dann schon auf Cloud-Plattformen laufen werden. Andere meinen, dass nur Spring Boot/Cloud eine Cloud native machen kann, während einige alles in Docker zu packen und mit Kubernetes zu betreiben scheinen.

Zusammen mit den Experten Elisabeth Engel, Uwe Friedrichsen, Dr. Roland Huß, Eberhard Wolff und Sebastian Meyen diskutieren die Teilnehmer auf der W-JAX 2018 über die Besonderheiten von Cloud-Native, was Java-Entwickler lernen (und vielleicht auch verlernen) müssen und warum wir uns um die Entwicklung von Cloud-Native kümmern sollten.

Dr. Roland Huß is a principal software engineer at Red Hat and a member of the serverless team for coding on Knative. He has been developing in Java for over 20 years now. However, he has never forgotten his roots as a system administrator. Roland is an active open source contributor, lead developer of the JMX-HTTP bridge Jolokia and some popular Java build tools for creating container images and deploying them on Kubernetes and OpenShift. Besides coding, he enjoys spreading the word about his work at conferences and through his writing.