Chef wird Open Source: Ein Schritt in Richtung Zukunft für Infrastructure as Code

Open Source ist, auch und vor allem für die Welt von DevOps keine Seltenheit mehr. Gerade die verbreitetsten, beliebtesten und (womöglich auch) besten Tools ihrer Zunft sind quelloffen verfügbar und werden von einer starken Community weiterentwickelt und verbessert – man denke hier an Tools wie Prometheus für das Monitoring, Kubernetes für die Orchestrierung von Containern oder Jenkins für Continuous Delivery bzw. Continuous Integration.

In Sachen Konfigurationsmanagement gibt es verschiedene Tools, von denen sich keins so richtig als „das beliebteste Tool“ bezeichnen lässt. Puppet, Ansible und Chef kämpfen um die Gunst der User, dabei greift das zuletzt Genannte nun auf die Mitarbeit selbiger zurück: Das Unternehmen hinter Chef hat sich dazu entschlossen, das Tool und sämtliche sonstige Software unter die Apache-2.0-Lizenz zu stellen.

Barry Crist, CEO von Chef Software, Inc., erklärte im Blogpost zu der Ankündigung, dass man bei Chef bereits etliche Modelle der Monetarisierung und der Lizensierung durchprobiert habe, allerdings nie die richtige Balance gefunden habe.

Over the years we have experimented with and learned from a variety of different open source, community and commercial models, in search of the right balance. We believe that this change, and the way we have made it, best aligns the objectives of our communities with our own business objectives. Now we can focus all of our investment and energy on building the best possible products in the best possible way for our community without having to choose between what is “proprietary” and what is “in the commons.”

–Barry Crist, CEO von Chef Software, Inc.