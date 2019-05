Cthulhu ist ein Test-Tool, mit dem Entwickler ihre verteilten Microservices gegen problematische Szenarien testen können. Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Services können zu weitreichenden Problemen bis hin zu kompletten Abstürzen führen. Mit Cthulhu lassen sich verschiedene Katastrophenszenarien definieren und durchspielen, sodass man das Verhalten seiner Anwendung beobachten und auf Schwachstellen oder Anfälligkeiten reagieren kann. Tobias Dunn-Krahn (CTO, xMatters), drückt die Ausgangslage so aus:

Microservice-Architekturen können viele Vorteile hinsichtlich Skalierbarkeit und funktionaler Kapselung bieten, allerdings können sie durch Abhängigkeiten auch komplexe Ausfallszenarien erzeugen. Chaos Engineering kann dabei helfen, diese Schwachpunkte aufzuspüren, bevor sie sich in der Produktion manifestieren. Cthulhu enthüllt kritische Lücken bei der Selbstheilung von Systemen, sodass Entwicklerteams kontinuierlich an der Absicherung ihrer Anwendungen gegenüber Ausfällen arbeiten und das Geschäft am Laufen halten können.