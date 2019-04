Chaos-Driven Delivery: Chaos zähmen leicht gemacht!

Prozessmanagement ist wesentlicher Bestandteil des Betriebssystems. Das Betriebssystem trifft Entscheidungen über die Planung, den Informationsaustausch zwischen den Aufträgen, die Bearbeitung von Störungen und das Multi-Tasking. Außerdem muss es die Ressourcen eines Prozesses verwalten und sich mit der Synchronisation von Prozessen befassen, genau wie wir Menschen es tun.

In ihrer Session von der DevOpsCon 2018 zeigt Julia Wester, wie allgemeine Konzepte des Prozessmanagements von Betriebssystemen auf die Arbeitsweise von Teams übertragen werden können. Sie erklärt, wie Teams bei der Umsetzung von CDD unterstützt werden können.

is the co-founder and Principal Consultant at Lagom Solutions (https://lagom.solutions), a Lean/Agile consulting and training company that leverages her 17 years of experience working in and managing teams at Turner Broadcasting, F5 Networks and LeanKit. Julia is passionate about teaching others how to tame the chaos of everyday work by embracing transparency, continuous improvement and a lagom mindset, as well as talking about how management doesn’t have to be a dirty word. Julia blogs at everydaykanban.com and tweets at @everydaykanban.