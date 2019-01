Apache Cassandra hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der populärsten Datenbanken entwickelt. Dennoch ist bei der Anwendung ein Umdenken erforderlich, da sie sich von relationalen Datenbanken grundlegend unterscheidet. In seiner Session von der JAX 2018 gibt Arno Haase eine Einführung und zeigt unter anderem, wann Cassandra effektiv eingesetzt werden kann und wo sie an Grenzen stößt.

Datenzugriffe ohne Joins und Queries? Konsistenz ohne Transaktionen? Cassandra erfreut sich zunehmender Beliebtheit, hat aber einen völlig anderen Fokus als relationale Datenbanken, und gewohnte Architekturmuster funktionieren damit nicht. In seiner Session auf der JAX 2018 erklärt Arno Haase, wie Cassandra-Knoten miteinander kommunizieren und was das für die Verwendung bedeutet bzw. bedeuten sollte. Zudem wird gezeigt, wie man die Stärken von Cassandra in der Praxis nutzen und wie man Architekturen bauen kann, die das nutzen. Er zeigt aber auch, wo sie an Grenzen stößt und einfach die falsche Wahl ist.

Cassandra für Anwendungsentwickler von JAX TV auf Vimeo.