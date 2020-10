Komplexer denn je: Wie Unternehmen ihre SAP-Umgebung effizient überwachen können

Monitoring in der Businesswelt

Branchenunabhängig strebt jedes Unternehmen einen effizienten Einsatz seiner Ressourcen an, um den eigenen Betrieb erfolgreich aufrechtzuerhalten und voranzutreiben. Dafür setzen sie seit Jahrzehnten auf Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen. SAP ist eine der am weitesten verbreiteten ERP-Plattformen, die mit einer Vielzahl von Anwendungen verbunden ist. Doch sollte es in einer solchen, immer komplexer werdenden Umgebung zu Problemen kommen, kann sich das auf die gesamte Unternehmensperformance auswirken. Fabian Gampfer, Sales Engineering Manager bei AppDynamics, schreibt in diesem Artikel über ein umfassendes SAP-Monitoring und wie Unternehmen dieses am besten umsetzen.