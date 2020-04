Corona-Krise: Mozilla unterstützt Projekte und SAP stellt kostenlose Angebote zur Verfügung

Das Corona-Virus dominiert Alltag, Geschäftsleben und Nachrichtenlage. Aber es sind gerade die Zeiten von drohenden Gefahren und großen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft näher zusammenrücken lassen. Aus diesem Grund möchten wir in diesem Artikel den Fokus auf jene Projekte aus der IT-Welt legen, die sich der aktiven Hilfe und Problemlösungen für aktuelle Problematiken verschrieben haben.

Zwei Dinge werden dabei schnell deutlich. Erstens: Jedes Unternehmen, jeder Programmierer und sogar jeder PC-Besitzer kann einen Teil beitragen. Und zweitens: Viele tun es bereits. Zwei dieser Projekte und Angebote möchten wie ihnen im Folgendem vorstellen.

Startup-Finanzierung des Mozilla Open Source Programs

Gute Nachrichten für alle Projektteams, die sich, in welcher Form auch immer, mit der Erforschung von neuen Technologien gegen die Corona-Epidemie beschäftigen. Wie das Mozilla Open Source Program (MOSS) nun bekannt gab, wurde ein spezieller Fond für diese Projekte eingerichtet, welcher finanzielle Zuschüsse von bis zu 50.000 US-Dollar an vielversprechende Technologien verteilt.

Dabei werden sowohl Hardware-, als auch Software-Projekte berücksichtigt, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und die Aussicht auf einen Mehrwert im Kampf gegen das Virus besitzen. Bewerben können sich alle Interessierten aus der ganzen Welt, unabhängig davon, ob es sich dabei um NGOs, Krankenhäuser oder Entwickler-Teams handelt. Zur direkten Bewerbung geht es hier.

SAP stellt kostenloses Angebot zur Verfügung

Software-Riese SAP stellt zur Unterstützung von Unternehmen einige ausgewählte Leistungen und Dienste kostenlos zur Verfügung. Das Angebot beinhaltet im Bereich des digitalen Lernens u. a. die Lernplattform openSAP. Hier können Kursthemen wie Data Science, Java-Programmierung oder IoT gewählt werden. Über SAP Live Class können kostenfrei SAP-Schulungen im Homeoffice belegt werden.

Wer auf der Suche nach einem Projektmanagement-Tool ist, wird bei Ruum fündig. Das Programm enthält benutzerdefinierte Vorlagen von Checklisten, an denen sich Unternehmen bei der Planung, Vorbereitung und Reaktion auf die Corona-Epidemie orientieren können. Erstellt wurden sie vom CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in den USA. Auch Privatpersonen und Familien wurde dabei berücksichtigt, hier geht es direkt zu den Checklisten.

Weitere Dienste und Programme sind u. a. das Covid-19 Pre-Screen & Routing, das mittels eines integrierten Fragebogens Personen mit einem hohen Infektionsrisiko ausmacht und an die richtigen Einrichtungen weiterleiten kann. Mit der Lösung Healthcare Workforce Pulse soll der Überblick über Ressourcen, Versorgung und Unterstützung der Mitarbeiter im Gesundheitswesen gegeben sein. Weitere Angebote in diesem Bereich finden sich auf der Webseite.