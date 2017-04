Blue Ocean – So sieht das Jenkins der nächsten Generation aus

Wer glaubt, die Nutzerfreundlichkeit spiegele sich nur in einer hübschen und möglichst aufgeräumten Benutzeroberfläche wieder, der täuscht sich bekanntermaßen. Die User Experience (UX) umfasst sehr viel mehr als das. Es geht dabei natürlich auch ums User Interface, aber manche Dinge lassen sich eben nicht einfach durch schöne Icons und angenehme Farben verbessern. Wie Jenkins.

Daher hat sich das Entwicklerteam rund um James Dumay zusammengesetzt und das Projekt Blue Ocean in Angriff genommen. Das Ziel war von Anfang an klar gesteckt: Blue Ocean sollte die User Experience von Jenkins neu definieren. Um das zu erreichen, war es nötig, die Herangehensweise der Nutzung von Jenkins und den Ansatz von Continuous Delivery neu aufzurollen.

Blue Ocean unterstützt den Prozess der Software-Delivery durch das Hervorheben von Informationen, die für Entwickler wichtig sind. Dies soll mit dem neuen Plug-in für Jenkins mit so wenig Klicks wie möglich vonstattengehen, nicht aber die Erweiterbarkeit einschränken, die ein Kernfeature des CD-Tools ist.

For Blue Ocean, it’s important that as the tools in a developer’s toolbox change and the practices change that Jenkins is able to respond and meet the needs of modern developers. Blue Ocean is built for developers – both beginner and expert alike, to make the best use of continuous delivery. Anyone can create a pipeline and easily visualize it, and Blue Ocean makes it easy to diagnose failures within the pipeline.

— James Dumay