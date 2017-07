Weiter geht es in unserem Dossier zum Thema Blockchain . JAXenter-Redakteurin Gabriela Motroc spricht mit Arnaud Le Hors von IBM über das Potenzial der Technologie, das Blockchain-Framework Fabric und die Rolle des Projektes Hyperledger in der „nächsten Generation des Internets“.

Möchten Sie wissen, was die Blockchain ist? Weshalb sie das Potenzial hat, die nächste Generation des Internets einzuleiten? Was es mit dem Projekt Hyperledger auf sich hat und warum es auch für Ihr Business interessant sein könnte? Dann sind Sie hier richtig!

Wir sprechen mit Arnaud Le Hors, der IBM im W3C repräsentiert und Mitglied des Hyperledger Steering Committee ist. Im Interview kommentiert er die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Blockchain-Technologie und erklärt, warum die Blockchain das Potenzial hat, das Internet zu revolutionieren.

Blockchain – die Revolution des Internets

Die Blockchain-Szene entwickelt sich rasant weiter. Hatten sich vor einem Jahr die Entwickler noch eher zurückhaltend gegenüber der Blockchain gezeigt, so nimmt die Technologie 2017 immer mehr Fahrt auf. Immerhin 13,3% haben Blockchain in unserer JAXenter-Umfrage Anfang des Jahres als „sehr interessant“ eingestuft, 21,1% immer noch als „interessant“.

In unserem JAXenter-Dossier zur Blockchain können Sie sich die Grundlagen aneignen und sich über die aktuellen Trends und Herausforderungen der Blockchain informieren:

Interview mit Arnaud le Hors

Mit dem Projekt Hyperledger ist eine neue Plattform entstanden, die sich als Dach-Organisation für verschiedene Blockchain-Projekte versteht und unter dem Motto „The Next Generation of the Internet“ firmiert. Weshalb die „nächste Generation des Internets“?

Wir haben Arnaud Le Hors, Senior Technical Staff Member of Web & Blockchain Open Technologies bei IBM, gebeten, die Rolle der Blockchain in dieser nächsten Internet-Generation genauer zu erläutern. Außerdem führt er in das Hyperledger-Projekt ein und erklärt, warum es geeignet ist, diese nächste Generation des Internets anzuführen.

Arnaud Le Hors is Senior Technical Staff Member of Web & Blockchain Open Technologies at IBM. Arnaud has been working on open technologies for over 20 years, focusing on standards and open source development, both as a staff member of XC and W3C, and as a representative for IBM. He has been involved in every aspect of the standards development process: technical, strategic, political, and legal. Arnaud was editor of several key web specifications including HTML and DOM. He has also participated in open source projects such as Xerces, the Apache XML parser, and currently the Hyperledger Project. Arnaud is the main representative for IBM at W3C, and a member of the Hyperledger Project Technical Steering Committee.

