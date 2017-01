Bitcoin Flipping: Banken könnten dank Blockchain 12 Milliarden Dollar pro Jahr sparen

Accenture und das erfolgreiche Benchmarking-Unternehmen McLagan (ein Tochterunternehmen von Aon plc) haben in dem kürzlich veröffentlichten Bericht Banking on Blockchain die These aufgestellt, dass die Blockchain-Technologie für Investmentbanken eine Rettungsleine darstellen könnte. Sie könnte eine Progression weg von den heutigen multiplen sowie sequentiellen Datenabgleich-Modellen und hin zu einem sehr viel effektiveren Prozess unterstützen. In diesem solle der Abgleich ein integraler Bestandteil des Transaktionsprozesses sein.

Nach dem Abgleich der Betriebskostendaten von über 50 Unternehmen aus dem Datenpool von McLagan mit dem High-Performance-Investmentbanking-Modell von Accenture fanden sie heraus, dass die Jahresabschlusskosten um bis zu 70 Prozent reduziert werden könnten. Gleichzeitig stellten sie fest, dass man durch den Einsatz der Blockchain-Technologie die Befolgungskosten um 30 bis 50 Prozent senken könne. Auch die Geschäftsprozesse und zentrale Funktionen können laut dem Bericht durch den Einsatz der Blockchain profitieren.

We estimate that investment banks spend around two-thirds of their IT budgets supporting legacy back-office infrastructure, plus $billions more each year on cost reduction initiatives.