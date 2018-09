Container Security: Best Practices für das Absichern containerisierter Anwendungen

In dieser Session gibt Kumbirai Tanektha praktische Tipps und Tricks, um containerisierte Anwendungen abzusichern. Außerdem zeigt er eine Live-Demo von Conjur einem skalierbaren, flexiblen Open-Source-Service für das Speichern von Secrets und dem bereitstellen von Maschinenidentität (basierend auf Autorisierung. Conjur ist ein Open-Source-Security-Service, der sich in populären CI/CD-Tools integrieren lässt.

is an Software Engineer in the R&D department at CyberArk. He is a member of the Cyberark Conjur team and a maintainer of CyberArk Conjur. He has particular interest in developing intelligent tools to streamline and facilitate workflows. When not working, he spends most of his time consuming inordinate amounts of media on General Artificial Intelligence and thinking about how to actualize that. From time to time he tweets at @iwavethegrain