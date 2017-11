Vom 19. bis 23. Februar 2018 findet die BASTA! Spring 2018 in Frankfurt am Main statt. Die BASTA! ist seit mehr als 20 Jahren die führende unabhängige Konferenz für Microsoft-Technologien, JavaScript und mehr. Dank ihrer starken Kompetenz in C#, dem .NET-Framework sowie Webtechnologien gehört die BASTA! zu den Pflichtterminen für Entwickler und Softwarearchitekten.

BASTA! Spring 2018 – Die Konferenz für .NET, Windows & Open Innovation

Vom 19. bis 23. Februar 2018 findet die BASTA! Spring 2018 in Frankfurt am Main statt. Die BASTA! ist seit mehr als 20 Jahren die führende unabhängige Konferenz für Microsoft-Technologien, JavaScript und mehr. Dank ihrer starken Kompetenz in C#, dem .NET-Framework sowie Webtechnologien gehört die BASTA! zu den Pflichtterminen für Entwickler und Softwarearchitekten.

Modernes JavaScript mit TypeScript, Angular und node.js sind ebenso Teil des Kernprogramms wie zahlreiche Methoden der agilen Softwareentwicklung. Azure, Docker und DevOps erweitern das stets aktuelle Themenfeld. Ihre einmalige Expertendichte, die hohe Aktualität sowie die ausgeprägte Praxisrelevanz garantieren so ein einmaliges Konferenzerlebnis.

Die ganztägigen Power Workshops bieten eine einzigartige Gelegenheit, anhand von Beispielen, Live-Coding und Diskussionen das IT-Wissen der Besucher auszubauen. Themen wie .NET Core, Xamarin, Angular und C# sind dabei nur einige Schwerpunkte, die in diesen Tagen im Fokus stehen werden. Alle Infos finden Interessenten unter https://basta.net.