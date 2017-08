BASTA! 2017

Vom 23. bis 27. Oktober feiert die BASTA! ihr 20-jähriges Bestehen mit großartigen Sessions, Keynotes, Workshops und spannenden Highlights. Was 1997 als BASic TAge begann, hat sich in zwei Jahrzehnten zur größten unabhängigen, deutschsprachigen Konferenz rund um Microsoft-Technologien, JavaScript und mehr entwickelt. Das fünftägige Konferenzprogramm bietet mehr als 130 praxisnahen Workshops, Sessions und Keynotes rund um C#, .NET Framework sowie neue Webtechnologien. Auch JavaScript mit TypeScript, Angular und Node.js sowie Azure, Docker und DevOps erweitern das stets aktuelle Themenfeld.