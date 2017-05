Ballerina – die Programmiersprache für Integrationsszenarien aller Art

Es gibt Situationen, in denen man sich fühlt, als wäre man gerade vom Blitz getroffen worden. So oder so ähnlich muss es sich für Sanjiva Weerawarana, CEO bei WSO2, angefühlt haben, als er sich die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in London angesehen hat. Viele Tanzeinlagen und Showelemente liefen wunderbar koordiniert und gleichzeitig ab. Von diesem Moment an beschäftigte ihn die folgende Frage: Wie koordiniert man komplizierte und parallel ablaufende Interaktionen, ohne das Modell eines XML-Datenstroms zu nutzen, der die Industrie lange Zeit prägte?

Um komplizierte programmatische Abläufe darzustellen, verwendete das Team, das später die Sprache Ballerina designen würde, schon zuvor oft Sequenzdiagramme. Dann allerdings wurde in den meisten Fällen, so Weerawarana, wieder einfach normaler Code, zum Beispiel in Java, geschrieben. Man stellte sich also die Aufgabe, dieses Konzept in eine Programmiersprache zu pressen. Damit war die Idee für Ballerina geboren.

Was auf eine Ballerina zutrifft, trifft gewissermaßen auch auf die gleichnamige Programmiersprache zu: Ballerina ist flexibel. Natürlich kann man Anwendungen ganz altmodisch mit Code schreiben. Es gibt Plug-ins für IntelliJ IDEA, Atom, Vim und weitere Entwicklungsumgebungen. Da Ballerina Open Source ist, steht es zudem jedem frei, neue Plug-ins zu erstellen, dabei hilft auch das API der Programmiersprache.

Die Syntax der Sprache ist von Java und Go beeinflusst und die Designer ließen ganz bewusst Best Practices aus den Vorbildern in die Sprachsyntax einfließen. Grundsätzlich versprechen die Entwickler eine leichtgewichtige und sehr schnelle Syntax. Die Ähnlichkeit zu Java und Go wird besonders deutlich, wenn man sich ein einfaches Hello-World-Programm ansieht:

Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, den Ballerina Composer zu nutzen. In diesem ist es möglich, Sequenzdiagramme aus einzelnen Elementen zu erstellen. Per Drag & Drop werden sämtliche Elemente und Komponenten, die mit diesen interagieren müssen, auf ein Raster verschoben, während der Composer im Hintergrund gleichzeitig den entsprechenden Quelltext schreibt. Im Composer können Nutzer dabei jederzeit zwischen der grafischen und der Quelltext-Ansicht wechseln, sodass eventuelle Code-Verbesserungen eingepflegt werden können.

Ballerina ist stark typisiert und da die Sprache als General Purpose Language (GPL) designt wurde, kann mit ihr folglich prinzipiell jedwede Art von Anwendung gebaut werden. Natürlich besitzt sie auch ein Modell für die Nebenläufigkeit, das auf dem oben erwähnten Konzept der Sequenzdiagramme basiert. Die Nebenläufigkeit (Concurrency) war dabei offenkundig für die Namensgebung mitverantwortlich.

The term „parallel processing“ scares even experienced programmers. But with Ballerina, you can do parallel processing as you do any other action. The main concept of term „Ballerina“ stems from the concept of a ballet dance where so many different ballet dancers synchronized with each other during the dance act by sending messages between each other. The technical term for this process is called „Choreography“. Ballerina (language) brings this concept into a more programmer friendly concept.

Chanaka Fernando, Senior Technical Lead bei WSO2