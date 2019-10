Mit Java 9 führte Oracle im Jahr 2017 bekanntlich ein neues Veröffentlichungsschema für Java-Releases ein. Seither erscheinen neue Java-Versionen alle 6 Monate auf der Basis der OpenJDK-Binaries. Kostenfreie Updates liefert Oracle lediglich für die jeweils aktuelle Version des OpenJDK. Wer Support über den 6-monatigen Zeitraum hinaus wünscht, kann einen Lizenzvertrag mit einem der JDK-Provider anschließen. Davon gibt es mittlerweile einige, wie jüngst Martijn Verburg vom AdoptOpenJDK-Projekt auf der JAX London demonstrierte:

Oracle erklärt alle drei Jahre eine Java-Version zu einem LTS (Long-Term-Support) Release, für das das Unternehmen, gegen eine kommerziell zu erwerbende Lizenz, längerfristige Unterstützung anbietet. Andere JDK-Anbieter wie Azul Systems, Red Hat oder Amazon haben sich diesem Schema weitgehend angepasst – was aber nicht zwangsläufig so sein müsste.

Azul Systems hat nun entschieden, dieses zweigleisige Schema der 6-monatigen Short-term und 3-jährigen Long-term Releases zu erweitern. Wie Simon Ritter auf dem Azul-Blog mitteilt, will das Unternehmen einen sogenannten Medium-Term Support (MTS) mit ins Programm aufnehmen.

Wie soll dieser Medium-Term Support funktionieren? Eigentlich ganz einfach:

Azul wird im 3-jährigen Zeitraum zwischen LTS-Releases zwei Java-Versionen herausgreifen und zu MTS-Versionen erklären. Für diese MTS-Versionen will Azul langfristig Updates liefern, und zwar bis 18 Monate nach dem Erscheinen der nächsten LTS-Version.

Simon Ritter veranschaulicht das Schema mit folgendem Schaubild:

Simon Ritter begründet diesen Schritt damit, dass für viele Unternehmen die Wahl zwischen einem 6-monatigen und einem 3-jährigen Update-Rhythmus zu unflexibel sei. Auch Short-term Releases könnten interessante neue Features enthalten, die je nach Update-Strategie des Unternehmens unter Umständen aber erst Jahre später genutzt werden können:

Given the rapid rate of change of the JDK and the continued introduction of new features, it may be the case that a really useful feature is delivered between LTS releases. If you were keen to deploy that JDK into production, you would be faced with having to switch to each new JDK until the next LTS release in order to maintain the maximum level of security and stability. This could be up to 30 months in the most extreme case.