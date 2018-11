AWS Firecracker: microVMs für moderne Serverless-Anwendungen

Als AWS Lambda vor mittlerweile vier Jahren eine Revolution der Entwicklerwelt einläutete, hatte man möglicherweise noch nicht ahnen können, welchen Erfolg dieser neue Ansatz haben würde. Serverless Computing kommt immer mehr im Mainstream an, Entwickler rund um den Globus beginnen, sich wieder um die wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern: Nämlich um das Schreiben von Code. Serverless hilft ihnen dabei, sich darauf konzentrieren zu können, ohne sich den Kopf um Infrastrukturen zerbrechen zu müssen.

In den letzten Jahren stellte sich allerdings heraus, dass die verfügbaren Technologien zur Virtualisierung leider nicht ganz dem Gedanken von Serverless entsprachen: Die Sicherheit, die eine virtuelle Maschine bietet, sollte nicht auf Kosten größerer Container oder unflexiblerer Funktionen gehen. Daher entwickelte man bei AWS den Virtual Machine Monitor (VMM) Firecracker, der nun Open Source verfügbar ist, und die für Serverless-Ansätze benötigte Effizienz endlich bereitstellen soll.

As our customers increasingly adopted serverless, it was time to revisit the efficiency issue. Taking our Invent and Simplify principle to heart, we asked ourselves what a virtual machine would look like if it was designed for today’s world of containers and functions!

Jeff Barr, Chief Evangelist for AWS