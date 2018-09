Aus Entwicklersicht sind die Anforderungen klar: Technische Dokumentationen sollten in Textformaten ausgegeben werden, da sie sich so unter Versionsverwaltung stellen lassen. Aus Konsumentensicht sollte es möglich sein, aus Textformaten ansprechende Zielformate wie HTML- oder PDF-Dokumente zu generieren. Die Lösung: Der Entwickler schreibt die Dokumentation mithilfe seiner bevorzugten IDE, die bestenfalls entsprechende Zielformate ausgeben kann. Wir zeigen, wie das mit AsciiDoc, Gradle und Eclipse effizient möglich ist.

Was steckt hinter AsciiDoc und Asciidoctor?

Bei AsciiDoc handelt es sich um ein rein textuelles Beschreibungsformat für Dokumente. Die leicht verständliche Syntax garantiert selbst für aufwendige Dokumentationen im reinen Textformat eine gute Lesbarkeit. So existieren beispielsweise AsciiDoc-Buchvorlagen von O’Reilly, mit deren Hilfe Autoren ihre Bücher gestalten können. Neben den typischen Ausgabeformaten wie PDF und HTML ist es mit AsciiDoc sogar auch möglich, komplette Präsentationen ganz ohne PowerPoint zu erzeugen. Abbildung 1 zeigt ein typisches AsciiDoc-Dokument.

Mehr zur Syntax findet man im AsciiDoc-Tutorial, Writer’s Guide und in der Syntax Quick Reference. Die wohl bekannteste Tool-Chain, um AsciiDoc-Dokumente zu parsen und in andere Ausgabeformate zu transferieren, ist Asciidoctor.

Dokumentation bauen mit Gradle

Wer die Dokumentationserzeugung ohne großen Aufwand automatisieren möchte, sollte das in Gradle integrierte Asciidoctor-Gradle-Plug-in nutzen. Das folgende build.gradle-File reicht aus, um das in Abbildung 1 dargestellte Dokument in HTML zu konvertieren (Listing 1).

buildscript { dependencies { classpath 'org.AsciiDoctor:AsciiDoctorj-pdf:1.5.0-alpha.15' } } plugins { id 'org.AsciiDoctor.convert' version '1.5.6' } apply plugin: 'java' apply plugin: 'org.AsciiDoctor.convert' version = '1.0.0-SNAPSHOT' AsciiDoctorj { version = '1.5.6' } AsciiDoctor { attributes \ 'source-highlighter': 'coderay' sourceDir = file('.') sources { include '*.adoc' } backends = ['html','pdf'] }

Ist Gradle auf der Kommandozeile installiert, lassen sich mit diesem File bereits gelungene PDF- (Abb. 2) und HTML-Dateien ausgeben: einfach gradle Ascii-Doctor aufrufen. Alternative Outputformate sind DocBook und EPUB. Weitere Optionen des Gradle-Build-Files sind online beschrieben.

Lässt man sourceDir im build.gradle-File weg, wird standardmäßig in ./src/main/AsciiDoc nach AsciiDoc-Files gesucht. Dieses Setup ist sinnvoll, wenn die Dokumentation direkt in den Source-Projekten abgelegt werden soll.

Asciidoctor Editor: Installation und Benutzung

Alternativ lässt sich AsciiDoc auch elegant mit Eclipse schreiben. Seit Mitte März 2018 steht zu diesem Zweck ein spezialisiertes Eclipse-Plug-in zur Verfügung: Asciidoctor Editor. Die aktuelle Version ist im Eclipse Marketplace zu finden. Das Projekt selbst wurde auf GitHub veröffentlicht. Nach der Installation sind Erstellung und Anzeige von AsciiDoc-Dokumenten sofort möglich. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher Perspektive oder in welcher Art von Projekt man sich gerade befindet.

Speichert der Nutzer das Dokument, aktualisiert der Editor die Vorschau und generiert sie intern als HTMLAusgabe. Für die Vorschau des Dokuments stehen dabei mehrere Darstellungsmöglichkeiten zur Verfügung: So kann der Nutzer über den Splitscreen eine horizontale oder vertikale Vorschau im Editor selbst nutzen oder aber den Systembrowser (Abb. 3) verwenden, der mehr Platz zum Editieren bietet.

Die Toolbar des Editors hält neben Layouteinstellungen weitere kleine Hilfsmittel bereit. So lassen sich diverse Blöcke für Tabellen, Links, Code-Snippets etc. per Knopfdruck erzeugen. Der Editor selbst bietet einfache Codevervollständigung, spezifische Tooltipps und Syntax-Highlighting. Mithilfe des Schlüsselworts include lassen sich eingebundene Dokumente mittels CTRL + Klick in einem neuen Editor öffnen.

Asciidoctor bietet die Möglichkeit, ditaa-, PlantUMLoder auch Graphviz-Inhalte direkt zu integrieren. Der Eclipse Editor zeigt diese in der Preview mit an (Abb. 4). Dabei ist zu beachten, dass sowohl für die Darstellung von Graphviz- als auch PlantUML-Inhalten die Installation von Graphviz erforderlich ist.

Diagramme lassen sich auch über die jeweiligen Diagrammmakros einbinden (Abb. 5).

Buildship: Installation und Benutzung

Ist die Dokumentation erst einmal in Eclipse geschrieben, scheint es wenig attraktiv, auf die Kommandozeile zu wechseln, um damit HTML- oder PDF-Output zu erzeugen (Abb. 6). Doch die Outputerzeugung ist auch in Eclipse möglich – mittels Gradle Tooling (Abb. 7). Sollte dieses in der Eclipse Distribution noch nicht vorinstalliert sein, lässt es sich einfach unter Help | Install New Software nachinstallieren. Im Anschluss einfach Quick Access mit CTRL + 3 anwählen und import gradle eingeben. Nun muss der Nutzer auf das Verzeichnis verweisen, in dem das Buildscript vom obigen Beispiel liegt, um schließlich das Ganze importieren zu lassen (Abb. 8) (Abb. 9).

Das Gradle Tooling führt keinen automatischen Refresh des Build Folder durch. Insofern ist es notwendig, auf dem Projekt einmal F5 auszuführen. Sollte das stören, hilft es, GitHub im Auge zu behalten und für das Issue zu stimmen.

Zusammenfassung

Unter Entwicklern ist das Schreiben von Dokumentationen nicht gerade populär. AsciiDoc nähert die missliebige Tätigkeit ans Programmieren an und könnte so für gute Entwicklerlaune sorgen. Hinzu kommen der neue Asciidoctor-Editor und das Gradle Tooling, die es ermöglichen, Dokumentationen in Eclipse zu schreiben und den gewünschten Output zu erzeugen. Sollte im Editor etwas fehlen, freut sich Albert Tregnaghi über entsprechende Pull Requests für seinen Asciidoctor-Editor bei GitHub.