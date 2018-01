AsciiDoc-Features für Pragmatisches

In den letzten Ausgaben haben wir gezeigt, wie Sie AsciiDoc-Dokumente modular aufbauen und in verschiedene Zielformate wie PDF, DOCX oder Confluence konvertieren können. Diesmal gehen wir auf ein paar der Features von AsciiDoc ein, die unserer Meinung nach bei Architekturdokumentation nützlich sein können.

Kolumne: Hitchhiker’s Guide to Docs as Code

Wie immer finden Sie den Quellcode dieser Kolumne online [1]. Unsere Beispiele übersetzen wir wie in den vorherigen Folgen mit Gradle. Diesmal haben wir jedoch einen Defaulttask für Asciidoctor konfiguriert:

> cd folge-4

> gradle

Der AsciiDoc-Prozessor erzeugt den HTML-Output im Verzeichnis build/asciidoc/html5/, aber das kennen Sie mittlerweile ja schon.

Das benötigen wir

Wenn wir aus der Vogelperspektive auf technische Dokumentation im Allgemeinen oder Dokumentation von Softwarearchitekturen im Speziellen schauen, benötigen wir verschiedene Features. Wir brauchen Text mit einfachen Auszeichnungen wie fett, kursiv oder auch farbig. Hierzu gehören ebenfalls die Überschriften und Listen, letztere entweder mit oder ohne Nummerierung. Denn Aufzählungen kommen in Dokus eben häufig vor, z. B. bei Anforderungen, Stakeholdern oder Schnittstellen. Ebenso bei Querverweisen und Hyperlinks: Von der abstrakten Übersicht möchten Sie auf mögliche Details verweisen, von Anforderungen auf die zugehörigen Teile der Lösung, von Schnittstellen auf deren Implementierung und von speziellen Begriffen auf deren Definitionen im Glossar. Als Nächstes brauchen wir Diagramme.

Diese nutzen Sie beispielsweise in der Kontextabgrenzung, der Baustein- und Laufzeitsicht sowie in der Deployment- respektive Verteilungssicht. Diagramme werden wir in AsciiDoc inkludieren, aber nicht direkt binär einbetten. Auch auf Bilder wollen wir verweisen können. Sie sollen eine Bildunterschrift erhalten und möglicherweise gewissen Größenvorgaben genügen. Wir widmen den Diagrammen die kommende Folge dieser Kolumne und beschränken uns daher hier aufs Einfachste. Ebenso wichtig wie Diagramme sind Tabellen, beispielsweise für eine priorisierte Übersicht von Qualitätszielen, für die Erläuterung der Bausteine einer Whitebox oder für die Erklärung der wesentlichen Eigenschaften einer Blackbox

Wir halten Tabellen für eines der effektivsten Strukturierungsmittel von technischen Dokus, und AsciiDoc hilft dabei gehörig weiter. Zu guter Letzt brauchen wir auch Warnungen oder sonstige besondere Auszeichnungen wie Tipps, To-dos oder Hilfen. Sonstiges wie Fußnoten, besondere Schriftarten, Ausrichtungen (rechts- oder linksbündig, zentriert) halten wir für weniger wichtig und werden diese Art von Features daher auslassen. Sie können jedoch relativ sicher sein, dass AsciiDoc auch für diese und ähnliche Sonderwünsche eine pragmatische Lösung bereithält. Im GitHub Repository unserer Kolumne finden Sie unter /folge-4 einige Beispiele dazu [1].

Hitchhikers Guide to Docs as Code Mit ihrer Kolumne Hitchhikers Guide to Docs as Code – kurz HHGDC – möchten die beiden Autoren Gernot Starke (innoq) und Ralf D. Müller (freier Softwareentwickler) die Mühen der Dokumentation lindern. Ihr Ansatz ist es Softwaredokumentation wie Code zu behandeln: schreiben, bauen, testen, committen, mergen.

So setzen wir es um

Hervorhebungen, fett und kursiv, gehen klar. Aber manchmal hätten Sies gerne bunt? Listing 1 zeigt, wie das in AsciiDoc geht. Dazu finden Sie im Beispiel einige Überschriften (headings), deren Ebenen für AsciiDoc echte Semantik besitzen: Die Schachtelung von Überschriften muss immer linear erfolgen, d. h. eine Überschrift 4 darf nicht direkt auf eine Überschrift 2 folgen, ansonsten gibt es eine Warnung. Das Ergebnis finden Sie in Abbildung 1.

== Text Basics === Normal, Bold, Italics Format text as normal, _italic_, *bold*, `mono`. === Small and Large Sometimes [small]#smaller text# is nice, sometimes [big]#big# is better. === Verbatim ---- > cd folge-4 > gradle asciicoctor ---- == Heading Level 1 === Heading Level 2 Some Text.

Listen mit oder ohne Nummerierungen können wir in der Architekturdokumentation bei vielen Gelegenheiten einsetzen. In AsciiDoc funktionieren sie einfach und intuitiv. Listing 2 zeigt einige Beispiele. Beachten Sie, dass Sie durch ein +-Zeichen zwischen Absätzen die jeweilige Einrückung beibehalten können, falls mehrere Absätze zu einem einzelnen Unterpunkt Ihrer Liste gehören.

== Lists and Enumerations * first entry * one more 1. number one 2. number two === Multi-line lists * A list-entry can have multiple lines. + Use the continuation '+'... + So you can write entries of arbitrary length. === Labelled lists (e.g. glossary) CPU:: Brain inside computer. DEV:: Brain in front of computer.

In jeder technischen Dokumentation benötigen wir Verweise, entweder auf externe Infos oder auf andere Teile der Doku. Hyperlinks zu externen Ressourcen erkennt AsciiDoc, optional können Sie den Links sprechende Namen geben. Interne Verweise (cross-references) sind interessanter, weil Sie sowohl den Verweis als auch das Sprungziel (anchor) definieren müssen. Den Verweis klammern Sie einfach in doppelte <>-Klammern. Das können wir uns gut merken, weil sie wie Pfeile aussehen. Vor den Anchor, also das Sprungziel, schreiben Sie in doppelten eckigen Klammern den gewünschten Anchor-Namen. Listing 3 zeigt ein Beispiel. Dabei versucht AsciiDoc soweit wie möglich dem Don’t-repeat-yourself-Prinzip zu genügen. So bekommt jede AsciiDoc-Überschrift automatisch einen Anchor, ohne dass Sie dafür etwas tun müssen. Den Namen des Anchors [[anchor-name]] können Sie oft weglassen. Details dazu finden Sie in unserem Repository im Verzeichnis folge-4.

Bilder und Diagramme einzufügen funktioniert ähnlich wie die include-Anweisungen, die wir für die modulare Dokumentation bereits kennengelernt haben, außer dass wir image::arc42-logo.png[] schreiben, statt include. Das werden wir uns in der nächsten Folge genauer anschauen, weil zu Diagrammen auch noch Bildunterschriften gehören und wir die Diagramme möglicherweise in ihrer Größe anpassen möchten.

Tabellen benötigen wir beispielsweise für die Stakeholder, die Erklärung der Kontextabgrenzung, die Qualitätsanforderungen in Form von Szenarien oder die kurze Erklärung von Bausteinen und Schnittstellen in den Whitebox-Templates der arc42-Bausteinsicht. Tabellen in AsciiDoc sind ungeheuer vielseitig. Von einer einfachen Syntax mit Pipe-Symbolen (|) bis hin zu CSV- oder sogar Excel-Formaten. Wir beschränken uns hier mal auf ein einfaches Beispiel: eine Tabelle mit priorisierten Qualitätsanforderungen (Listing 4). In eckigen Klammern geben wir die Spalten sowie Optionen für die Tabelle an, das header ist selbsterklärend. Interessant ist die Aufzählung 1, 2, 3 bei den Spalten: Die Ziffern geben die relativen Breiten der Spalten an: Im Beispiel hat die zweite Spalte die doppelte Breite der ersten, die dritte Spalte die dreifache. Das Resultat finden Sie in Abbildung 4.

== Tables [cols="1,2,3",options="header"] |=== |Prio | Topic | Description |A-1 |Performance | rendering < 10 secs |A-2 |Flexibility | customizable style sheets |B-1 |Correctness | 99% of links shall be valid |===

Möchten Sie in Ihrer Doku auf Besonderheiten hinweisen, Tipps geben oder auch Warnungen aussprechen? AsciiDoc hilft Ihnen mit admonitions weiter. Listing 5 zeigt diese nützlichen Helfer, Abbildung 5 das Ergebnis.

== Hinweise und Tipps NOTE: Hervorhebungen sind einfach. WARNING: Warnung vor zu vielen Warnungen IMPORTANT: Wichtig [TIP] -- Das funktioniert auch über + mehrere Zeilen gut, dann allerdings + braucht es die '--'. --

AsciiDoctor-Versionen

Mit dieser Folge sind wir übrigens auf die aktuelle AsciiDoc-Version 1.5.6 umgestiegen: In der AsciiDoc-Syntax ändert sich dadurch nichts. Aber einige mögliche Fehlerquellen in Dokumentationen erkennt jetzt schon der AsciiDoc-Prozessor, beispielsweise doppelt definierte Sprungmarken (anchors). Die gewünschte Asciidoctor-Version konfigurieren wir in der Datei build.gradle.

Fazit

AsciiDoc vereinfacht das Erstellen technischer Dokumentationen durch seine intuitive, gleichzeitig aber mächtige Syntax. Einfache Dinge sind in AsciiDoc auch einfach machbar, anspruchsvolle Aufgaben wie geschachtelte oder besonders formatierte Tabellen sind möglich. Sie können letztlich auch über das CSS-Styling der fertigen Dokumente fast beliebigen Sonderanforderungen genügen. Und es geht noch viel weiter. In der nächsten Folge zeigen wir, wie Sie mit Diagrammen umgehen können. Wir werden einige Diagramme aus dem Quelltext direkt rendern, andere werden wir als JPGs, PNGs oder SVGs einbauen. Bis dahin mal wieder: Happy Docu Coding.