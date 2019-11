W-JAX 2019 im Livestream: Building Evolutionary Architectures

Die W-JAX 2019 bietet an den Hauptkonferenz-Tagen Dienstag bis Donnerstag mehr als 130 Sessions in acht parallel laufenden Thementracks. Dazwischen gibt es Keynotes, zu denen alle Besucher im großen Saal zusammenkommen, um besonders inspirierenden Botschaften renomierter Sprecher zu lauschen.

Wer nicht in München dabei sein kann, kann auf JAXenter etwas vom Konferenzfieber erhaschen. Wir streamen ausgewählte Keynotes live!

Patrick Kua – Building Evolutionary Architectures

Den Anfang macht Patrick Kua am Dienstag morgen um 9:30 Uhr. Der Chief Scientist der N24 Bank berichtet von seinen Erfahrungen als technischer Leiter von N24 und der Herausforderung, Software-Architekturen für volatile Märkte zu entwerfen, in denen es nur eine Konstate gibt: Veränderung!

Patrick Kua, N26

Dienstag, 09:30 – 10:00

In our industry, one of the only guarantees is change. Many of today’s tools, technologies, and business models will soon cease to exist, only to be replaced by newer ones. Architects face the challenge of planning for today’s systems knowing that the problems of tomorrow will be completely different from the problems of today. Evolutionary architecture is an architectural approach that prioritises change as a first principle but balances this need with delivering value early.