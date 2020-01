Software Architecture Summit 2020: Vergünstigte Tickets bis Donnerstag, 9. Januar

Auf dem Software Architecture Summit erleben Sie eine Kombination von hochaktuellen Themen mit einer Spitzenauswahl hochkarätiger deutschsprachiger und internationaler Softwarearchitektur-Experten. Mit auf dem Programm stehen:

→ Think beyond the GUI: Aminata Sidibe, Keynote

→ CQRS, Event-Sourcing und DDD: Theorie und Praxis: Golo Roden

→ Mit Storystorming Geschäfts- und Produktideen gestalten: Martin Schimak

→ Requirements Engineering für Architekten: Peter Hruscha, Gernot Starke

→ Architektur automatisiert testen: Sandra Parsick & Stefan Zörner

→ Microservices und Monolithen: Migration, Integration, Hybride → Architekturen: Eberhard Wolff

→ Präsentations- und Argumentationstechniken für Software-→ Architekt*innen: Michael Plöd

→ Langlebige Softwarearchitekturen: Dr. Carola Lilienthal

→ Moderne Frontend-Entwicklung: Joy Heron & Lucas Dohmen

→ Domain Storytelling ganz praktisch: Stefan Hofer & Dorota Kochanowska

→ Modernes strategisches DDD in der Praxis: Michael Plöd

→ Deep Learning – Ein Einstieg: Christine Koppelt

→ Spielerisch zur angemessenen Qualität: Markus Harrer

→ Funktionale Architektur: Mike Sperber

→ Requirements Engineering: Peter Hruschka & Gernot Starke

→ Serverless: Lars Röwekamp

TIPP: Melden Sie sich bis zum 9. Januar an und sparen Sie bis zu 200 Euro auf den regulären Ticketpreis. Weitere Infos zur Aktion unter www.software-architecture-summit.de/

Stefan Tilkov im Interview

Programm-Chairs des Events sind Stefan Tilkov, Geschäftsführer und Principal Consultant bei INNOQ, und Michael Plöd, Principal Consultant bei INNOQ. Im Vorfeld des Summits haben wir mit Stefan Tilkov über aktuelle Architekturtrends wie die Blockchain geredet. Weitere Interviews und Artikel finden Sie auf dem Blog des Software-Archiktecture Summits.