REST nicht ignorieren – API-Design für sich weiterentwickelnde Systeme

Die APICon-Session von Oliver Drotbohm tritt einen Schritt zurück und untersucht den Architekturkontext, in dem APIs leben, und skizziert die Nachteile, die sich aus dem Ignorieren wichtiger Teile von REST ergeben. Im Vortrag werden interne vs. externe APIs diskutiert. Ob diese Unterscheidung überhaupt nützlich ist, welche Auswirkungen domänengesteuertes Design hat und wie APIs und ihre Clients entworfen und spezifiziert werden, das erfahrt ihr alles in dieser spannenden Session.

Der Demo-Teil des Vortrags enthält ein Beispielprojekt über Spring Boot und Java.

Der Sprecher: Oliver Drotbohm

Oliver Drotbohm ist Leiter des Spring-Data-Projekts bei Pivotal. Seit über zwölf Jahren widmet er sich dem Entwickeln von Java-Enterprise-Applikationen, Open-Source-Projekten und ist Mitglied der JPA Expert Group. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Softwarearchitektur, Domain-driven Design, REST, Spring und Persistenztechnologien. Er ist regelmäßiger Sprecher auf deutschen und internationalen Konferenzen sowie Autor von Fachartikeln und des ersten Spring-Data-Buchs.