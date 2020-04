Devs@Home – Live-Webinar 16. April, 13 Uhr: „API Testing mit Consumer Driven Contracts“

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Am Donnerstag, 16.4. um 13 Uhr zeigt uns Arne Limburg, wie man mittels Consumer Driven Contracts das Testen von APIs auf eine neue Qualitätsstufe stellt.

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Mit der Webinar-Reihe Devs@Home wollen wir der sozialen Distanzierung entgegenwirken: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Donnerstag, 16. April, 13 Uhr: API Testing mit Consumer Driven Contracts

Webinar mit Arne Limburg



In einer Live-Coding-Session werde ich demonstrieren, wie sich API-Consumer testen lassen, ohne eine laufende Instanz des Providers zur Verfügung zu haben und wie auf Provider-Seite dennoch sichergestellt werden kann, dass die Annahmen des Consumers zutreffen.

Darüber hinaus zeige ich, wie über eine Continuous Deployment Pipeline in Kombination mit Consumer-driven Contracts und einem Pact Broker sichergestellt werden kann, dass sowohl auf der Test-Stage als auch in Produktion nur Services deployt werden (können), deren Schnittstellen kompatibel sind.

Das Webinar findet auf der Plattform zoom.us statt und ist für alle offen zugänglich. Eine Teilnahme ist unter folgendem Link möglich:

Der Sprecher

Arne Limburg ist Enterprise Architect bei der open knowledge GmbH in Oldenburg. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung als Entwickler, Architekt und Trainer im Enterprise-Umfeld und ist darüber hinaus seit dem ersten Tag im Android-Umfeld tätig. Zu diesen Bereichen spricht er regelmäßig auf Konferenzen und führt Workshops durch. Darüber hinaus ist er im Open-Source-Bereich tätig, unter anderem als PMC Member von Apache OpenWebBeans und Apache DeltaSpike und als Urheber und Projektleiter von JPA Security.

Devs@Home

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.