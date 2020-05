Deno ist eine neue Laufzeitumgebung für JavaScript und TypeScript, die von Ryan Dahl entwickelt wurde – dem ursprünglichen Erfinder von Node.js. In seinem berühmten Talk „10 Things I Regret About Node.js“ hat Dahl 2018 eine Reihe von Designfehlern in Node benannt. Deno soll diese Probleme beheben. In dieser Session von der International JavaScript Conference München 2019 stellt Krzysztof Piechowicz die Kernfeatures von Deno vor und vergleicht sie mit Node.js anhand von Code-Beispielen. Ist Deno wirklich das bessere Node?

Der Speaker