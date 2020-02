Das API ist nur der Anfang: Die Erschaffung einer großartigen Developer Experience

Thilo Frotschers Session von der API Conference 2019

Das API-Design ist finalisiert, die Implementierung nahezu abgeschlossen. Dann kann es also bald los gehen. Doch wie kann erreicht werden, dass das neue API auch zum Erfolg wird? Thilo Frotschter geht in seiner Session von der API Conference 2019 in Berlin genau dieser Frage nach und erklärt, was Developer Experience (DX) damit zu tun hat.