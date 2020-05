Angular Code Smells: Kein Fehler, aber trotzdem falsch

Was sind Code Smells und warum sind sie problematisch, wenn es doch keine Bugs sind? Diese Fragen beantwortet Juan Herrera in seinem Talk von der International JavaScript Conference München 2019. Der Speaker stellt die wichtigsten Angular Code Smells vor und erklärt, wie man sie vermeidet.

Code Smells sind wie ein komischer Geruch, der im Raum hängt: Irgendwas stimmt nicht, aber wo kommt das her? Es handelt sich nicht um richtige Fehler, aber doch um Code-Varianten, die nicht gut gestaltet sind und Probleme verursachen können. Juan Herrera stellt in dieser Session von der International JavaScript Conference München 2019 einige typische Code Smells in Angular vor und zeigt, wie es besser geht. Behandelt werden Code Smells aus den Bereichen der Komponentenlogik, Architektur, Konventionen und Standards, Modul-Trennung und RxJS.

Der Speaker