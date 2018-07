AppSec in DevOps-Geschwindigkeit im Open-Source-Zeitalter

Der zunehmende Einsatz von Open Source, die steigende Geschwindigkeit von Continuous Delivery und Integration, die fortschreitende Containerisierung und der Wechsel in die Cloud erfordern einen neuen Ansatz für die Anwendungssicherheit. DevOps-Teams können aus Sicherheitsgründen nicht auf Geschwindigkeit und Agilität verzichten. Doch wie schafft man es, dass die Sicherheit von Anwendungen auch im schnelllebigen DevOps-Zeitalter nicht leidet? Tim Mackey weiß darauf Antwort…

is a technical evangelist for Black Duck by Synopsys, which helps organizations to locate, manage and secure their open source software. Tim’s role is one of engaging with technical communities to best understand how Black Duck can solve their application security problems today, and learn what bleeding edge security concerns are top of mind in order to feed them back into the development team. He is well versed in open source application security, data center security, containers, virtualization, and cloud technologies. Tim has spoken at many events including OSCON, CloudOpen, Interop, CA World, Cloud Connect and the CloudStack Collaboration Conference. Tim is a published O’Reilly Media author.