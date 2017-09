Vom 27. bis 29. November präsentiert die Entwickler Akademie den API Summit 2017 in Berlin. Das große Trainingsevent bietet in 11 Workshops und zwei Abendsessions einen umfassenden Einblick in die praktische Arbeit mit Web APIs. Zehn der bedeutendsten deutschsprachigen API-Experten vermitteln tiefgehendes Know-how zu plattformunabhängigen Best Practices und Standards sowie zur Implementierung und Betrieb von Web APIs mit Node. js, .NET und Java. Jeder der Sprecher geht dabei in den halb- oder ganztägigen Workshops tief ins Detail.

API Summit 2017

Die große Trainingsevent für Web APIs mit Java, .NET und Node.js

Vom 27. bis 29. November präsentiert die Entwickler Akademie den API Summit 2017 in Berlin. Das große Trainingsevent bietet in 11 Workshops und zwei Abendsessions einen umfassenden Einblick in die praktische Arbeit mit Web APIs. Zehn der bedeutendsten deutschsprachigen API-Experten vermitteln tiefgehendes Know-how zu plattformunabhängigen Best Practices und Standards sowie zur Implementierung und Betrieb von Web APIs mit Node. js, .NET und Java. Jeder der Sprecher geht dabei in den halb- oder ganztägigen Workshops tief ins Detail. Bei Buchung des API Summit können Sie zusätzlich an den Workshops des parallel laufenden Microservices Summit kostenfrei teilnehmen und so aus insgesamt 23 Power Workshops wählen.