APIs im Einsatz: Was dabei schiefgehen kann und passende Lösungen

Thilo Frotschers Session von der API Conference 2017

Möchte man aus einer Anwendung heraus ein API ansprechen, erfolgt der Zugriff über HTTP. Das hört sich leicht an, denn das Protokoll ist wohlbekannt. Was soll da schon schiefgehen? Leider eine ganze Menge, wie Thilo Frotscher, , weiß. In seiner praxisnahen Session von der API Conference 2017 betrachtet er Aspekte wie Retry, Time-outs oder scheiternde Verbindungen.