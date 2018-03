API-Management aus Sicht des Providers und Consumers

Über APIs Zugriff auf ein Backend-System zu geben, kann so einfach sein, sagen Ivo Stankov, Senior Consultant im Bereich API-Management bei Axway, und Christoph Wiechmann, Experte für API-Management und Berater bei Axway. In ihrer Session von der API Conference 2017 zeigen sie in einem Livebeispiel, wie APIs für Consumer vom Provider verfügbar gemacht und von diesen dann genutzt werden können.

API-Provider durchlaufen einige notwendige Schritte, um APIs zu erstellen, abzusichern (mit OAuth 2.0) und diese kontrolliert für Konsumenten verfügbar zu machen. Anhand eines Beispiel-Backend-Systems gehen unsere Speaker in ihrer Session diese Schritte durch. Dann wechseln sie den Blickwinkel vom API-Provider zum API-Consumer und schlüpfen in die Rolle eines Mobile-App-Entwicklers. Dabei erläutern sie, was es bedeutet, auf einer Self-Service-Plattform für APIs zu subscriben, die gesicherten API-Calls in einer Cross-Plattform-Mobile-App zu integrieren und welchen Nutzen dies in der Praxis für beide Seiten mitbringt.

Ivo Stankov arbeitet als Senior Consultant im Bereich API-Management. Er ist für die Implementierungsberatung zuständig – von der konzeptuellen Architekturbesprechung und Durchführung von Trainings bis zur Unterstützung bei der Überwindung von sehr konkreten technischen Herausforderungen. Er ist (Ko-)Autor von wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Vertrauen im Cloud-Computing. arbeitet als Senior Consultant im Bereich API-Management. Er ist für die Implementierungsberatung zuständig – von der konzeptuellen Architekturbesprechung und Durchführung von Trainings bis zur Unterstützung bei der Überwindung von sehr konkreten technischen Herausforderungen. Er ist (Ko-)Autor von wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Vertrauen im Cloud-Computing.