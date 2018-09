API Conference 2018 eröffnet: Strategie und Architektur im Fokus

Konferenz für Web APIs, API Design & Management

Der Startschuss für die API Conference 2018 in Berlin ist gefallen. In seiner Eröffnungsrede gab Sebastian Meyen ein Überblick über die Evolution der Ideen und Grundkonzepte der API-Welt. In der ersten Keynote bot Joachim Gucker einen hochspannenden Vortrag zum API Management in Zeiten von Cloud-nativen Architekturen.