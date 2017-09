Twitter hat viel für unsere Gesellschaft getan, auch wenn man es natürlich nicht zugeben will. Wie könnte man auch ein Medium verherrlichen, auf dem jeder ungefiltert seine fragwürdigen Ansichten und Kommentare – meist ungestraft und unzensiert – in die Welt erbrechen kann. Doch macht nicht gerade das den Reiz des freien Internets aus? Und wenn man sich ein wenig diszipliniert, ist alles auch gar nicht so schlimm – immerhin hilft Twitter einem auch dabei, immer auf dem Laufenden zu sein. Das macht Twitter sogar besser als der Newsstream der meisten Nachrichten- und Zeitungsportale.

Und manchmal passiert es, dass jemand aus all dem Geblinke und Geblubber mit pointierten, zynischen und zuweilen pechschwarzen Tweets aus der Masse der Mittelmäßigkeit heraussticht. Und einen davon haben Martina Raschke und Björn Bohn so lieb gewonnen, dass sie ein Buch mit seinen gesammelten Werken herausgegeben haben: Eberhard Wolff. Und mit ihnen folgen beinahe 6000 Menschen dem Experten für Microservices sowie Softwarearchitektur und lauschen täglich ehrfürchtig seinen Weisheiten. Weisheiten wie:

Employee like to feel valued.

I.e. there is no need to actually value them. — Eberhard Wolff (@ewolff) 23. Juli 2017

Den „kleinen eWolff“ gibt es jetzt kostenlos als Download bei entwickler.press. Eberhard Wolff liefert brandheiße Tipps, wie man sein Leben noch sinnvoller gestalten kann, am laufenden Band – und die Antwort heißt eigentlich immer „Mehr arbeiten“. Generell stehen eigentlich immer die Themen Arbeit, Arbeit und… nun… Arbeit im Vordergrund. Also Vorsicht: Nicht zu viel Spaß haben beim Lesen!

Titel: Die Aphorismen des Eberhard Wolff

Autor: Eberhard Wolff

Herausgeber: Martina Raschke, Björn Bohn

Erscheinungsdatum: September 2017

Seiten: 148

Preis: kostenlos

PDF-Preis: kostenlos

EPUB-ISBN: 978-3-86802-760-0

EPUB-Preis: kostenlos

Eberhard Wolff ist Fellow bei innoQ und arbeitet seit mehr als fünfzehn Jahren als Architekt und Berater, oft an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie. Er ist Autor zahlreicher Artikel und Bücher, u.a. zu Continuous Delivery und Microservices und trägt regelmäßig als Sprecher auf internationalen Konferenz vor. Sein technologischer Schwerpunkt sind moderne Architektur- und Entwicklungsansätze wie Cloud, Continuous Delivery, DevOps, Microservices und NoSQL. Ladet euch die Aphorismen des Eberhard Wolff kostenlos herunter!

Microservices Tutorial auf entwickler.tutorials

Eberhard Wolff bereitet Entwickler in seinem Tutorial „Microservices mit Spring Boot und Spring Cloud“ auf den Umgang mit Microservices vor. Er erklärt zunächst, was Microservices eigentlich sind und mit welchen Chancen und Herausforderungen die Arbeit mit ihnen verbunden ist. Nachdem die Grundlagen etabliert wurden, folgen detaillierte Erklärungen zum Umgang mit der Container-Sofware Docker und zum Umgang mit dem Spring Framework. Ein Microservices-Beispiel aus der Praxis in der letzten Lektion rundet das Tutorial ab.