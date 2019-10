Interview mit Sergey Beryozkin von der ApacheCon Europe 2019

2016 veröffentlichte Forbes einen Artikel, in dem Tika als eines der Schlüsseltechnologien identifiziert wurde. Was Apache Tika alles kann, was es mit der GraalVm zu tun hat & wo Verbesserungsbedarf besteht, verriet Sergey Beryozkin (Red Hat Middleware R&D) im Interview auf der ApacheCon 2019.