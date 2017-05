Apache Maven im Interview: Unsere Kritik an Jigsaw und der Weg zu Maven 5

Interview mit Robert Scholte

Apache Maven ist eines der Projekte, die Kritik am Java-9-Modulsystem Jigsaw geübt haben. Wir haben uns mit Maven-Projektleiter Robert Scholte darüber unterhalten, wie gut Maven bereits mit Java 9 zusammen arbeitet, was noch problematisch an Jigsaw ist und wie der Fahrplan hin zu Maven 5 aussieht.