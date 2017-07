Ab durch die Schallmauer: Mit Angular hochperformante Anwendungen erstellen

Obwohl Angular von Haus aus schnell ist, bietet es dennoch eine Reihe an Ansätzen zur Performanceoptimierung. In seiner Session von der JAX 2017 zeigt Manfred Steyer, Angular-Trainer und -Berater, anhand eines durchgängigen Beispiels, wie man die verschiedenen Techniken und Tools in performancekritischen Projekten erfolgreich einsetzt.

Zu den Ansätzen zur Performanzsteigerung gehört unter anderem der Template-Compiler, der gemeinsam mit Tree-Shaking die Startgeschwindigkeit erhöht sowie die Dateigröße der Anwendung minimiert. Weitere Möglichkeiten sind der Einsatz von Angular Universal zum serverseitigen Vorrendern von Ansichten, die Nutzung von Service Worker und das verzögerte Laden von Routen. Zusätzlich lässt sich die Datenbindung durch den Einsatz von Immutables und Observables drastisch beschleunigen.

Wer Manfred Steyer gerne einmal live erleben möchte, der hat auf der kommenden W-JAX 2017 in München wieder Gelegenheit dazu! In seiner Session Muster für Login und Access Control in modernen Single Page Applications mit OAuth 2 und OpenId Connect beschäftigt er sich im November dem Thema Authenfitizierung und Atorisierung. Seine zweite Session mit dem Titel Angular für Enterprise-Anwendungen nutzt er unter anderem zur Beantwortung der Frage, wie man eine Anwendung in mehrere Module und npm-Pakete untergliedert.

Wem dies noch nicht intensiv genug ist, der kann sich auch für Manfred Steyers Workshop Alles für den erfolgreichen Projektstart mit Angular einschreiben. In diesem Workshop gibt unser Speaker eine ausführliche Einführung in das Thema Angular und stellt sämtliche Praktiken, Tricks und Kniffe vor, die für einen guten Start in ein Angular-Projekt benötigt. Am Ende des Workshops, so das Ziel, liegt dann eine Angular-Anwendung vor, die alle wichtigen Konzepte enthält.

Durch die Schallmauer – hochperformante Anwendungen mit Angular from JAX TV on Vimeo.