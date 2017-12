Angular, Docker, Java 9 – Top 10 der populärsten JAXenter-Stories

TypeScript ist eine echte Obermenge von JavaScript mit optionaler statischer Typisierung. Es bietet schon heute zahlreiche Features aus den zukünftigen ECMAScript-Standards. Dabei transpiliert es zu JavaScript in der ECMAScript-Version 3/5 und ist damit kompatibel zu allen Browsern. Vor Kurzem wurde Version 2.0 veröffentlicht. Der richtige Zeitpunkt, sich TypeScript genauer anzusehen.

In einer Studie hat die Projektplattform freelancermap die aktuelle Situation von Freiberuflern in der IT unter die Lupe genommen. Zu diesem Zweck löcherten die Forscher 1.112 IT-Experten mit 46 Fragen rund um Trends zur finanziellen Situation oder Auftragslage. Die offensichtlichste Erkenntnis: Sie wollen mehr Geld.

Das kürzlich erschienene Java 9 besteht aus mehr als nur Modulen und dem Projekt Jigsaw. Über 90 sogenannte JEPs (JDK Enhancement Proposals) sind Teil von Version 9 des Java Development Kits. Im dritten Teil seiner Serie zu Java 9 stellt Michael Inden, Oracle-zertifizierter Java-Entwickler, einige mit JDK 9 eingeführte Erweiterungen des Stream-APIs vor, die nicht Teil eines JEPs sind.

Im fünften Teil seiner Serie zu Java 9 stellt Michael Inden, Oracle-zertifizierter Java-Entwickler, einige mit JDK 9 eingeführte Erweiterungen der Klasse LocalDate vor, die nicht Teil eines JEPs sind.

Machine Learning ist eines der Trendthemen schlechthin. Während viele ML-Projekte die Programmiersprache Python nutzen, ist eine Unterstützung für Java bislang eher rar gesät. Doch das könnte sich bald ändern: Das Projekt Deeplearning4j stellt Deep-Learning-Funktionalitäten für Java zur Verfügung und hat das Potenzial, sich unter dem Dach der Eclipse Foundation zu einem Magneten für angegliederte ML-Librarys und Tools zu entwickeln. Chris Nicholson, CEO von Skymind und Schöpfer von Deeplearning4j, stellt in diesem Artikel das Deeplearning4j-Ökosystem vor.

Versteckte Juwelen in Spring 5, die Vorteile der reaktiven Programmierung, die Pläne von Spring in Bezug auf Java 9 und die neue Java-Release-Politik – über diese Themen haben wir auf der W-JAX 2017 mit Oliver Gierke (Pivotal) gesprochen. Außerdem kommentiert der Spring-Experte die Entscheidung Oracles, Java EE an die Eclipse Foundation zu übergeben.

An Docker scheint momentan kein Entwickler vorbei zu kommen. Doch was ist die wesentliche Neuerung, die Container-Technologien in die IT eingeführt haben? Wir sprechen mit Michael Johann, CTO bei Crossbow, über die Docker-Revolution und klären, warum uns der Mix aus Docker, Kubernetes und OpenShift einen riesigen Schritt nach vorne bringen kann.

Microservices sind nach wie vor das Thema. Mit einher geht in der Regel die Diskussion über Resilienz. Mit der Integration von Failsafe in Microservices kann man diese resilient gestalten.

Die Container-Technologie ist aus der Welt der Softwareentwicklung derzeit kaum wegzudenken. Richtig nutzerfreundlich wurde sie aber erst mit dem Aufkommen von Docker, Kubernetes und Co. Im nun als PDF verfügbaren Grundkurs Docker bespricht Gianluca Arbezzano, Software Engineer bei InfluxData, die Geschichte der Container-Technologie und gibt eine praktische Einführung in Docker.

Angular 5 ist erschienen. Die fünfte Auflage des JavaScript-Frameworks von Google bringt zahlreiche Neuerungen und Optimierungen mit. Wir schauen uns die neuen Features im Detail an und geben einen Ausblick auf Angular 6.