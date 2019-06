Auf dem Weg zu Angular 9: Nicht nur Bugfixes in Angular 8.1

Noch gibt es keine konkreten Informationen zu Angular 9, doch die Arbeit an dem beliebten Web-Frameworks geht trotz der Veröffentlichung von Angular 8 natürlich weiter. Wir bleiben wie immer am Ball und berichten kontinuierlich über den Entwicklungsstand des Frameworks. Eine erste Beta-Version für 8.1 ist bereits wenige Tage nach dem Major veröffentlicht worden, an Bord: eine ganze Menge Bugfixes.

Angular 8 hat mit höflicher Verspätung im Juni das Licht der Welt erblickt. Doch nach dem Release ist vor dem Release und bereits im Herbst steht Angular 9 auf dem Plan, genauer: im Oktober oder November sollte es soweit sein. Ob dieser Termin eingehalten wird, oder Angular 9 doch ein Nikolausgeschenk wird? Wir werden es sehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg und zunächst stehen traditionell die kleineren Releases, also Angular 8.1, 8.2 usw. ins Haus.

Angular 8.x: Die Minor-Releases

Angular 8.1.0-beta.0: Bugfixes und Features geplant

Update vom 4. Juni 2019

Am 30. Mai, zwei Tage nach Veröffentlichung von Angular 8, wurde der erste Schritt in Richtung Angular 9 vollzogen. Gemeint ist, dass die erste Beta-Version von Angular 8.1 veröffentlicht wurde, die bereits jetzt ein relativ großes Release vermuten lässt: Passend zum Datum wurden 30 Bugs gefixt. Damit aber nicht genug, denn auch neue Features wird das erste Minor Release des aktuellen Veröffentlichungszyklus‘ enthalten – immerhin 6 an der Zahl.

Features

Eine der neuen Funktionen spricht vor allem jene Entwickler an, die sich um die Verwaltung kümmern und dafür sorgen müssen, dass alles aktuell ist und bleibt: Es wird wohl zukünftig nicht mehr nötig sein, Flags zu aktualisieren, die mit der Datei .bazelrc oder der Toolchain zusammenhängen. Auch Plattform-Flags für RBE-Builds und -Tests müssen ab Angular 8.1 wohl nicht mehr extra aktualisiert werden. Eine Ausnahme gilt allerdings, wenn es Braking Changes in Bazel gibt, der diese Flags beeinflusst. Stattdessen muss lediglich der Pin des @bazel-toolchains Repositorys in der Datei packages/bazel/package.bzl regelmäßig auf Stand gebracht werden. Sicherheit geht übrigens vor: Sollte die Rule rbe_autoconfig() im Repository @bazel_toolchains keine passende Toolchain-Konfiguration für die Bazel-Version finden, die gerade vom jeweiligen Projekt genutzt wird, zieht sie automatisch den entsprechenden Container und generiert die Konfigs beim Beginn des Builds bzw. Tests.

Wer transform -Methoden der SlicePipe nutzt, kann sich über die neuen Overloads freuen, die Angular 8.1 im Gepäck haben wird. Dies soll vor allem zur Verwendung von klareren Typen als immer nur any führen. Allerdings geht dies mit einem Breaking Change einher, SlicePipe kann ab dem Update lediglich mit einer Anzahl an Werten, einem String, null oder undefined genutzt weden.

Bugfixes

In Sachen Bugfixes gab es nach dem Update offenbar einiges nachzubessern. Genau 30 Fixes wurden in der ersten Beta-Version von Angular 8.1 vorgenommen. Im Fokus stand unter anderem Bazel, in dessen Zusammenhang nun korrekte Paramter an den http_server unter Windows weitergegeben werden. Aber auch am Kern hat man geschraubt. Der CSS-Sanitizer erlaubt ab sofort die Nutzung von Klammern in Dateinamen, das war bislang offenbar nicht möglich. Außerdem wurde ein unangenehmer Bug gefixt, der dafür sorgte, dass bei einer Migration nicht alle Dateien mitgenommen wurden. Gleich sieben Bugs wurden bei der Migration statischer Querys behoben, unter anderem schlug sie mit voreingestellten Standardwerten von Parametern fehl und gab Fehler nicht korrekt aus.

bazel: allow ts_library interop with list-typed inputs (#30600) (3125376)

allow ts_library interop with list-typed inputs (#30600) (3125376) bazel: Bump ibazel to 0.10.1 for windows fixes (#30196) (1353bf0)

Bump ibazel to 0.10.1 for windows fixes (#30196) (1353bf0) bazel: Directly spawn native Bazel binary (#30306) (2a0f497)

Directly spawn native Bazel binary (#30306) (2a0f497) bazel: Disable sandbox on Mac OS (#30460) (b6b1aec)

Disable sandbox on Mac OS (#30460) (b6b1aec) bazel: Exclude common/upgrade* in metadata.tsconfig.json (#30133) (1f4c380)

Exclude common/upgrade* in metadata.tsconfig.json (#30133) (1f4c380) bazel: ng test should run specific ts_web_test_suite (#30526) (e688e02)

ng test should run specific ts_web_test_suite (#30526) (e688e02) bazel: pass correct arguments to http_server in Windows (#30346) (3aff79c), closes #29785

pass correct arguments to http_server in Windows (#30346) (3aff79c), closes #29785 bazel: update peerDep ranges (#30155) (4ae0ee8)

update peerDep ranges (#30155) (4ae0ee8) bazel: Use existing npm/yarn lock files (#30438) (ff29ccc)

Use existing npm/yarn lock files (#30438) (ff29ccc) compiler-cli: log ngcc skipping messages as debug instead of info (#30232) (60a8888)

log ngcc skipping messages as debug instead of info (#30232) (60a8888) core: consistently use ng:/// for sourcemap URLs (#29826) (392473e)

consistently use ng:/// for sourcemap URLs (#29826) (392473e) core: CSS sanitizer now allows parens in file names (#30322) (728db88)

CSS sanitizer now allows parens in file names (#30322) (728db88) core: fix interpolate identifier in AOT (#30243) (30d1f29)

fix interpolate identifier in AOT (#30243) (30d1f29) core: migrations not always migrating all files (#30269) (349935a)

migrations not always migrating all files (#30269) (349935a) core: remove deprecated TestBed.deprecatedOverrideProvider API (#30576) (a96976e)

remove deprecated API (#30576) (a96976e) core: require ’static‘ flag on queries in typings (#30639) (84dd267)

require ’static‘ flag on queries in typings (#30639) (84dd267) core: static-query migration errors not printed properly (#30458) (6ceb903)

static-query migration errors not printed properly (#30458) (6ceb903) core: static-query migration fails with default parameter values (#30269) (6357d4a)

static-query migration fails with default parameter values (#30269) (6357d4a) core: static-query migration should gracefully exit if AOT compiler throws (#30269) (509352f)

static-query migration should gracefully exit if AOT compiler throws (#30269) (509352f) core: static-query migration should handle queries on accessors (#30327) (0ffdb48)

static-query migration should handle queries on accessors (#30327) (0ffdb48) core: static-query migration should not fallback to test strategy (#30458) (0cdf598)

static-query migration should not fallback to test strategy (#30458) (0cdf598) core: static-query migration should not prompt if no queries are used (#30254) (4c12d74)

static-query migration should not prompt if no queries are used (#30254) (4c12d74) core: static-query usage migration strategy should detect ambiguous query usage (#30215) (8d3365e)

static-query usage migration strategy should detect ambiguous query usage (#30215) (8d3365e) core: temporarily remove @deprecated jsdoc tag for a TextBed.get overload (#30514) (f6bf892), closes #29290 #29905

temporarily remove @deprecated jsdoc tag for a TextBed.get overload (#30514) (f6bf892), closes #29290 #29905 language-service: Remove tsserverlibrary from rollup globals (#30123) (124e497)

Remove tsserverlibrary from rollup globals (#30123) (124e497) router: ensure history.state is set in eager update mode (#30154) (b40f6f3)

ensure is set in update mode (#30154) (b40f6f3) router: ensure navigations start with the current URL value incase redirect is skipped (#30344) (0fd9d08), closes #30340 #30160

ensure navigations start with the current URL value incase redirect is skipped (#30344) (0fd9d08), closes #30340 #30160 router: fix a problem with router not responding to back button (#30160) (3327bd8)

fix a problem with router not responding to back button (#30160) (3327bd8) router: IE 11 bug can break URL unification when comparing objects (#30393) (197584d)

IE 11 bug can break URL unification when comparing objects (#30393) (197584d) router: type cast correctly for IE 11 bug breaking URL Unification when comparing objects (#30464) (53f3564)

Alle weiteren Informationen zur aktuellen Beta-Version von Angular 8.1 können dem Changelog auf GitHub entnommen werden. Dort gibt es auch Details zu den neuen Features und sämtlichen Bugfixes