Angular 4, Kotlin und die Top-Frameworks 2017 – unsere Top-Themen der Woche

JVM-Sprache Kotlin: Kotlin 1.1 Release Candidate erschienen

Kotlin ist seit der Einführung der Version 1.0 eines der heißesten Eisen im Pool der JVM-Sprachen. In unserem Update Thread halten wir Sie zu aktuellen Releases auf dem Laufenden. In der vergangenen Woche hat der erste Release Candidate zu Kotlin 1.1 das Licht der Welt erblickt. Viele Feature dieser Version waren durch die Vorversionen bereits bekannt, ein paar Neuigkeiten gibt es aber trotzdem.

Auf dem Weg zu Angular 4: Ein Blick auf die aktuellen Betaversionen

Und auch bei Angular gibt es Neuigkeiten. In der Beta 7 und 8 von Angular 4 finden Sie neben den obligatorischen Bugfixes einige neue Features und Performance-Verbesserungen. Im Fokus standen Verbesserungen am Compiler, in Angular 4.0.0-beta.7 ging es insbesondere um die TypeScript-Unterstützung.

Technologie-Trends 2017

Das Jahr ist noch jung, schließlich befinden wir uns erst in der Kalenderwoche 9. Genug Zeit also, seine Technologievorsätze umzusetzen. Wir haben unsere Leser in einer großen Umfrage gefragt, mit welchen Sprachen, Frameworks und Co. Sie sich in diesem Jahr auseinandersetzen möchten.

Beginnen wir die Auswertung mit den Programmiersprachen. Hier zeichnet sich für 2017 ein klares Bild ab: Denn unsere Leser wählten – gut, wir sind hier auch auf einem Portal für Java Technologien – Java 9 auf Platz 1, dicht gefolgt von Java 6, 7 und 8.

Interessant sind vor allem die folgenden Plätze. Hier findet sich JavaScript, gefolgt von TypeScript. Hat JavaScript in der Java-Welt also Fuß gefasst? Die gesamte Auswertung finden Sie hier.

Neben Ihren persönlichen Programmiersprachen-Highlights haben wir Sie außerdem nach Cloud-Technologien oder Architekturstilen gefragt, mit denen Sie sich 2017 beschäftigen möchten. Bei der Frage nach den Top-UI-Frameworks hat sich gezeigt, dass unsere Leser vor allem an HTML5 großes Interesse haben, gefolgt von React.js und Angular. Alle Ergebnisse, auch zum Thema Web-Frameworks und Microservices sowie die Auswertung finden Sie in unseren Framework-Ergebnissen.

JUG Alert: Gründung der JUG Paderborn

Kennen Sie unsere Kolumne JUG Alert schon? Hier stellen sich alle zwei Wochen die User Groups aus dem deutschsprachigen Raum vor. In der letzten Woche konnten wir eine Neugründung verkünden: Denn die JUG Paderborn hat das Licht der Java-Welt erblickt. Was noch so los war? Hier geht’s zum JUG Alert.