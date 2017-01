Angular 2 Pro-Tipps: #3 – Dependency Injection

Tutorial: So funktionieren Abhängigkeiten in Angular 2

Bisher haben Sie gelernt, wie Sie mit den in Angular 2 eingeführten Pipes umgehen. Diese können genutzt werden, um Daten und Objekte vor der Anzeige in der View und/oder vor dem Rendering zu transformieren und entsprechend zu formatieren. Wenn Sie etwa ein Datum in einem bestimmten Format anzeigen wollen, können Sie hierfür eine Pipe verwenden und müssen nicht das eigentliche Datenobjekt bearbeiten.

In dem zweiten Teil wurde der HTTP-Client etwas genauer dargestellt. Sie haben gelernt, wie Sie den neuen Client nutzen können, um Daten von einer Schnittstelle abzurufen und wie das Grundprinzip von Observables funktioniert.

In diesem Teil der Kolumne geht es nun um die Dependency Injection in Angular 2.

Was ist Dependency Injection?

Das Konzept der Dependency Injection sieht vor, Abhängigkeiten von außen in eine Instanz zu übergeben und diese darin zu nutzen. Das Konzept besitzt Ähnlichkeiten mit den aus anderen Prorammiersprachen bekannten Singletons. Bei Singletons wird innerhalb der Applikation eine Instanz, wenn diese noch nicht existiert, erzeugt. Diese wird dann an verschiedenen Stellen der Applikation genutzt. Dabei wird immer auf dieselbe Instanz zurückgegriffen, sofern diese noch existiert.

Bei der Dependency Injection in Angular können nun Abhängigkeiten einer Komponente oder eines Services von außen übergeben werden. Diese Komponenten nutzen dann die Instanz der Dependency Injection, um damit zu arbeiten. Dieses Konzept ermöglicht es Ihnen als Entwickler, verschiedene Zugriffe und Zugriffsschichten besser zu kapseln. Beispielsweise können Sie API-Zugriffe über eine Dependency-Injection-Instanz leiten und brauchen nicht in jeder Komponente eine neue Instanz Ihrer API-Zugriffskomponente.

Vergleich zu Angular 1.x

In Angular 1.x wurde die Dependency Injection etwas anders gehandhabt als in der aktuellen Version von Angular. Dort wurde eine Dependency als Parameter der Funktion übergeben und konnte so genutzt werden.

angular.module('myModule', []) .directive('directiveName', ['myDependencyService', function(myDependencyService) { // ... }])

Dieses Konzept wurde nicht direkt in die aktuelle Angular-Version übernommen. Dort gibt es eine neue Implementierung die vieles vereinfacht und mehrere Optionen anbietet.

Application-wide / Module Dependencies

Um nun eine neue Dependency anzulegen, müssen Sie zunächst entscheiden wo diese Dependencie genutzt werden soll. Wenn die Dependency innerhalb der Applikation zur Verfügung stehen soll, müssen Sie eine sogenannte Application-Wide-Dependency anlegen. Diese wird in der AppComponent angelegt und steht der gesamten Applikation zur Verfügung. Wollen Sie eine Dependency nur einem bestimmten Module mit ngModule zur Verfügung stellen, müssen Sie die Dependency in der Module-Klasse definieren.

Application-Wide-Dependencies

Um eine Application-Wide-Dependency anzulegen, benötigen Sie zunächst eine Klasse / einen Service, welcher als Dependency genutzt werden soll. Daher legen Sie zunächst einen neuen Service an, der User-Daten verwalten soll. Nennen Sie diesen Service UserService :

// user-service.ts /* . . . */ export class UserService { private user = { name: 'Aaron Czichon', city: 'Aalen' } constructor() { } getUser() { return this.user; } updateCity(city: string) { this.user.city = city; } }

Wechseln Sie nun zu Ihrer app.component.ts . Diese sollte aktuell bei einem neuen Angular-Projekt in etwa so aussehen:

// app.component.ts import { Component } from '@angular/core'; @Component({ selector: 'my-app', templateUrl: 'app.component.html' }) export class AppComponent { /* . . . */ }

Um nun den UserService als Dependency nutzen zu können, muss dieser in der app.component.ts bekannt gemacht werden. Mit einem import und der Deklaration als Provider ist das schnell erledigt:

// app.component.ts import { Component } from '@angular/core'; import { UserService } from './user-service'; @Component({ selector: 'my-app', templateUrl: 'app.component.html', providers: [UserService] }) export class AppComponent { constructor(private userSrv: UserService) { } /* . . . */ }

Nun steht der UserService in der Applikation zur Verfügung. Überall dort, wo nun in unserer Applikation die Dependency eingebunden wird (durch den Import und der Deklaration als Provider), steht die Instanz des Services zur Verfügung. Legen wir nun eine neue Komponente an und nutzen darin die Dependency des UserService :

// user-details.component.ts import { Component } from '@angular/core'; import { UserService } from './user-service'; @Component({ selector: 'user-details', template: ` <div>{{user.name}}</div> <div>{{user.city}}</div> `, providers: [UserService] }) export class UserDetails { user: any; constructor(private userSrv: UserService) { this.user = userSrv.getUser(); } }

Damit die User-Details auch angezeigt werden, muss die Komponente der app.component.ts per Import bekannt gemacht werden. Die Anwendung zeigt uns nun folgendes Ergebnis an:

Aaron Czichon Aalen

Wird nun in der app.component.ts beispielsweise im Konstruktor das Property city neu gesetzt, wird auch der neue Wert in der user-details.component.ts genutzt:

// app.component.ts import { Component } from '@angular/core'; import { UserService } from './user-service'; @Component({ selector: 'my-app', templateUrl: 'app.component.html', providers: [UserService] }) export class AppComponent { constructor(private userSrv: UserService) { userSrv.updateCity('Heidenheim'); } /* . . . */ }

Erweitert man nun die user-detail.component.ts mit einer Refresh-Funktion, kann der neue Wert auch aus der Dependency gelesen werden:

// user-details.component.ts import { Component } from '@angular/core'; import { UserService } from './user-service'; @Component({ selector: 'user-details', template: ` <div>{{user.name}}</div> <div>{{user.city}}</div> <div (click)="refresh()">Werte neu lesen</div> `, providers: [UserService] }) export class UserDetails { user: any; constructor(private userSrv: UserService) { this.user = userSrv.getUser(); } refresh() { this.user = userSrv.getUser(); } }

Zunächst ist die Ausgabe weiterhin wie bisher. Da die Anwendung aber im Konstruktor der app.component.ts die Daten der Instanz des UserService ändert, wechselt die Ausgabe bei einem Klick auf Werte neu laden zu:

Aaron Czichon Heidenheim

Module Dependencies

Da Angular-Applikationen jedoch nicht in einer großen Root Application entwickelt werden (sollten), wird die Applikation in sogenannte Module verteilt. Jedes Modul kann für sich selbst genutzt und weiterverwendet werden. Ein Modul sollte unabhängig von der restlichen Applikation agieren können und auch innerhalb einer anderen Applikation weiter funktionieren. Genaueres dazu in Angular 2 Pro-Tipps: #4 – ngModule.

Um aber dennoch kurz auf die Dependency Injection innerhalb von Modulen einzugehen, hier ein kleines Beispiel:

Um eine Dependency Injection, beispielsweise von unserem UserService , innerhalb eines Moduls nutzen zu können, wird die Instanz in der Modul-Konfiguration importiert. Gehen wir davon aus, wir haben eine neue Angular-Applikation angelegt und möchten den UserService in unserem App-Modul nutzen. Dieses sieht, wenn es neu angelegt wurde, wie folgt aus:

// app.module.ts /* . . . */ @NgModule({ imports: [ BrowserModule ], declarations: [ AppComponent /* . . . */ ], providers: [ ], bootstrap: [ AppComponent ] }) export class AppModule { }

Um nun den UserService innerhalb dieses Moduls als Dependency zu nutzen, wird der Service wieder importiert und in der Modul-Konfiguration angegeben.

// app.module.ts /* . . . */ import { UserService } from './user-service'; @NgModule({ imports: [ BrowserModule ], declarations: [ AppComponent /* . . . */ ], providers: [ UserService ], bootstrap: [ AppComponent ] }) export class AppModule { }

Da die app.component.ts ein Bestandteil des AppModule ist, brauchen wir dort keine explizite Anweisung zur Erzeugung des Imports:

// app.component.ts import { Component } from '@angular/core'; import { UserService } from './user-service'; @Component({ selector: 'my-app', templateUrl: 'app.component.html' }) export class AppComponent { constructor(private userSrv: UserService) { userSrv.updateCity('Heidenheim'); } /* . . . */ }

Dependencies, die von Dependencies abhängen

Oftmals benötigt man nicht nur eine Dependency innerhalb der Applikation. In vielen Fällen kommt es vor, dass eine Dependency von einer anderen Dependency abhängt. Nehmen wir mal als Beipspiel den UserService . Wenn dieser Service nun die User von einer Web-Resource abfragen möchte, benötigt er eine Dependency zum HTTP-Client.

Der erzeugenden Komponente (oder dem Modul) muss nun klar sein, dass innerhalb des Services weitere Abhängigkeiten vorhanden sind, die aufgelöst werden müssen. Dies weiß aber die Komponente nicht von Beginn an. Um der Komponente dies mitzuteilen, muss der UserService entsprechend mit dem sogenannten Injectable -Decorator erweitert werden:

// user-service.ts /* . . . */ import { Injectable } from '@angular/core'; @Injectable() export class UserService { private user = { name: 'Aaron Czichon', city: 'Aalen' } constructor() { } getUser() { return this.user; } updateCity(city: string) { this.user.city = city; } }

Handling von Dependencies

Es gibt zwei wichtige Decorators, um mit Dependencies noch genauer zu arbeiten. Zum einen den @Host -Decorator und den @Optional -Decorator.

Mit dem @Host -Decorator kann einer Komponente oder einem Modul mitgeteilt werden, dass nur innerhalb dieser Komponente oder dem Modul nach einer Instanz der Dependency gesucht werden darf. Parallele oder übergeordnete Instanzen werden dabei nicht beachtet.

Dadurch ist dem Entwickler die Möglichkeit gegeben, mehrere Instanzen einer Dependency zu haben. Es können somit unterschiedliche Kontexte gebildet werden.