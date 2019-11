Planet Android: WorkManager wird Standard & fieser Bug in Googles Foto-App

Nichts ist schlimmer, als sein Smartphone in die Hand zu nehmen und feststellen zu müssen, dass der verdammte Akku schon wieder leer ist. Oft sind speicher- und stromhungrige Anwendungen der Grund für die Misere, insbesondere wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden. Mit dem neuen WorkManager sollen sich deutlich batteriefreundlichere Apps entwickeln lassen.

Der WorkManager wird ab 1. November 2020 nun zum einheitlichen Standard für Hintergrundprozesse, der GCMNetworkManager wird als deprecated markiert und nicht länger unterstützt. Ein Umstieg ist also unausweichlich, die Gnadenfrist beträgt ein volles Jahr – Panik ist also nicht geboten. Die Bibliothek FirebaseJobDispatcher wurde bereits im April dieses Jahres deprecated, er wird im April 2020 archiviert und nicht lönger unterstützt.

Für App-Entwickler auch wichtig: Wird das Target-API-Level ( targetSdkVersion ) auf Android 10 (API Level 29) oder höher aktualisiert, werden Aufrufe der APIs von FirebaseJobDispatcher und GcmNetworkManager nicht mehr funktionieren, sofern auf dem Gerät mindestens Android Marshmallow (6.0) installiert ist.

Entwickler, die nun wie der Ochs vorm Berg stehen, bekommen offizielle Hilfe, denn das Team von Google hat nun offizielle Guides für die Migration auf den WorkManager vom FirebaseJobDispatcher und vom GCMNetworkManager veröffentlicht. Auch die offizielle Dokumentation des WorkManagers ist sicher hilfreich beim Umzug.

Das WorkManager API ist keinesfalls esoterisch, immerhin enthält es sämtliche Features der Firebase-Job-Dispatcher- und GcmNetworkManager-Lösungen. Somit wird eine einheitliche Lösung für das Job Scheduling umgesetzt, die noch dazu den Akkustand im Blick hat und selbigen versucht zu schonen. Für die Performance zuträglich ist auch die Tatsache, dass das neue API keine Google Play Services benötigt, wie das bei den alten Alternativen der Fall war.

Weitere Informationen zum WorkManager finden sich in der Dokumentation und im Blog-Beitrag von Caren Chang, Developer Programs Engineer bei Google.

Der chinesische Hersteller Honor hat vor wenigen Tagen die Top-Smartphones Honor View 30 und View 30 Pro vorgestellt. Wichtigstes Feature dürfte die Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards der Zukunft, 5G, sein. Im Bezug auf die Hardware setzt man auf den Prozessor Kirin 990 und große Kamerapower.

Das Tochterunternehmen von Huawei verbaut im View 30 den Sensor IMX 600 von Sony, mit dem die Hauptkamera 40 Megapixel erreicht, ein optischer Stabilisator sorgt für Schutz vor verwackelten Aufnahmen. In der Triple-Kamera des Top-Modells View 30 Pro gibt es dann noch ein Ultraweitwinkelobjektiv on top (12 MP), der Ultraweitwinkel des Standardmodells löst lediglich mit 8 Megapixeln auf.

Der Prozessor Kirin 990 hat 2,86 GHz und im Topmodell 8 GB RAM (6 GB im View 30). Das Display ist bei beiden Modellen identisch: Es handelt sich um ein Full-HD-TFT-LCD-Display mit einer Diagonale von 6,57 Zoll (etwa 16,6 cm) und einer Auflösung von 2400 mal 1080 Pixeln.

With a focus on delivering powerful camera solution and the most advanced technologies, our new #HONORView30Series will take you to #gofasterwith5G. pic.twitter.com/eCNJOxoRW5

— HONOR (@Honorglobal) November 26, 2019