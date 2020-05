Firebase – die Power aus dem Hintergrund

In dieser Artikelserie geben wir einen Überblick über die Dienste und Leistungen von Firebase als Cloud- und Back­end-Dienst von Google. Nach einem Streifzug durch alle angebotenen Services (Teil 1) und die Funktionen zur Nutzerauthentifizierung (Teil 2) geht es nun um die Kernfunktion der Datenspeicherung.

Kaum eine App kommt ohne die Speicherung von Daten aus. Für die lokale Zwischenspeicherung oder auch für Nutzungsszenarien ohne einen Austausch der Daten mit anderen Geräten und Nutzern kann eine lokale Datenbank eingesetzt werden. Die Daten werden in diesem Fall lokal auf dem Client, d. h. direkt im Speicher des Smartphones oder Tablets gespeichert. Häufig wird dazu die Datenbank SQLite eingesetzt. SQLite ist eine kleinere, eigenständige und zuverlässige Datenbank. Die zugehörigen Bibliotheken werden in der Programmiersprache C geschrieben. Die Inter­aktion zwischen den Anwendungsprogrammen und der Datenbank erfolgt auf der Basis eines SQL-Dialekts. SQLite ist eine eingebettete Datenbank und wird direkt auf den Geräten, oft mobile Devices, verwendet. Das SQLite-Dateiformat ist stabil, plattformübergreifend und abwärtskompatibel. Die Entwickler der Datenbank haben sich verpflichtet, dieses Format bis mindestens 2050 beizubehalten. Der Code der Datenbank ist Public-Domain und steht zur freien Nutzung bereit. Die Nutzung von SQLite in Apps, zum Beispiel für ­Android, bietet die folgenden Vorteile:

Wie man SQLite in Android (Java, Kotlin) einsetzt, wird zum Beispiel in der Android-Developer-Dokumentation unter beschrieben. Über die Klassen des Packages android.database.sqlite erhält man einen Low-Level-Zugriff auf die eingebettete Datenbank und kann dann mit dieser arbeiten, d. h. Daten lesen, schreiben, löschen usw.

Möchte man die Daten jedoch zwischen Geräten und Nutzern teilen, muss man sie auf einem Server ablegen. Dazu bieten sich die Dienste von Firebase an, die wir gleich ausführlicher vorstellen. In vielen Szenarien ist es notwendig, sowohl Daten offline als auch online zu speichern und bei Verfügbarkeit einer Internetverbindung zu synchronisieren. Dazu bietet Firebase mit dem Produkt Firestore einen eigenen Modus, um die Daten für die Zeit ohne Netzwerkzugriff offline zu cachen.

Google bietet inzwischen eine umfassende Palette an cloudbasierten Datenbankdiensten (Abb. 1). Diese Produkte umfassen eine breite Auswahl an verwalteten Datenbanken (relationale Datenbanken und NoSQL-Datenbanken). Die Angebote sind auf den Enterprise-Markt ausgerichtet und kommen für die Nutzung in mobilen Apps nur bedingt in Frage. Einen kompakten Überblick gibt Tabelle 1. Wir können diese Dienste dann von den nachfolgend im Detail vorgestellten Database Services von Firebase unterscheiden.

Tabelle 1: Cloud-Storage-Produkte von Google

Den richtigen Cloudspeicherdienst auszuwählen, ist gar nicht so einfach. Damit man im Dschungel der Angebote durchblickt, gibt es eine Entscheidungshilfe in Form eines Flussdiagramms von Google (Abb. 2).

Wesentliche Trennungsmerkmale, die im Entscheidungsbaum dargestellt werden, sind die Eigenschaften „strukturierte Daten“ versus „unstrukturierte Daten“. Für unstrukturierte Daten werden bevorzugt NoSQL-Datenspeicher verwendet. Diese unterscheiden sich im Aufbau und der Nutzung von relationalen Datenbanken (Kasten „Relationale Datenbank vs. NoSQL-Datenbank“).

Relationale Datenbank vs. NoSQL-DatenbankDer Ort, an dem die Daten gesammelt werden, wird als Datenbank bezeichnet. In welcher Form die Daten in der Datenbank abgelegt werden, muss definiert und beschrieben werden (Metadaten). Eine relationale Datenbank ist eine auf Tabellen basierende Datenbank, die auf dem relationalen Datenbankmodell beruht. Das bedeutet, dass die Daten einer Tabelle mit einem eindeutigen Schlüssel (Primärschlüssel) ausgestattet sind. Die Beziehungen zwischen den Tabellen wird über die Kombination Primär- und Fremdschlüssel hergestellt. Die Abfragesprache der Datenbank ist meist SQL. Trotz unterschiedlicher SQL-Dialekte ist die Syntax zwischen den Datenbanksystemen ähnlich. Eine relationale Datenbank ist die am meisten genutzte Datenbank im Umfeld von Geschäftsanwendungen. Der Grund: Viele typische Datenszenarien lassen sich gut durch eine Datenstruktur in Tabellenform abbilden.

Dennoch können nicht alle Anforderungen der Datenspeicherung gut durch relationale Datenbanken gelöst werden. Steht die Struktur der Daten nicht von Beginn an fest oder möchte man vermehrt auch unstrukturierte Daten, zum Beispiel Dokumente, ablegen, dann sind sogenannte NoSQL-Datenbanken oft der bessere Weg. NoSQL-Datenbanken arbeiten weitgehend ohne Schema und meist dokumentenbasiert, d. h. alle Informationen werden in Dokumenten gespeichert. NoSQL ist als „Not only SQL“ zu verstehen. In NoSQL-Datenbanken werden die Daten nicht in Tabellen gespeichert. Sie werden stattdessen in Key-Value-Paare eingeteilt. Das bedeutet, dass der Datensatz aus einem Key und einem Value besteht. Die Keys sind eindeutig. Man kann sie mit den Primärschlüsseln in relationalen Datenbanken vergleichen.