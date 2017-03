Android Nougat: Was die Jack Toolchain, Split Screen und Co. für Entwickler bedeuten

Jonas Gehring auf der MTC 2017

Android Nougat erfreut sich an wachsenden Nutzerzahlen. Mit Jonas Gehring (Freelancer), Speaker bei der MobileTech Con 2017, sprechen wir über die wichtigsten Neurungen in dieser Version, u. a. die Jack-Toolchain. Außerdem erklärt er, warum “Learn once, write anywhere” das Mantra der Stunde sein sollte.