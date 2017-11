„Algorithmen sind weder neutral noch wertfrei“

Gerade bei den Algorithmen des Maschinellen Lernens besteht die Gefahr, dass sich Wertungen und Gewichtungen einschleichen, die so nicht gewollt sind. Dr. Katleen Gabriels, Assistenzprofessorin an der Technischen Universität Eindhoven, plädiert dafür, dass jede Anwendung mit künstlicher Intelligenz einen Ethikkodex braucht. In Ihrer Keynote auf der MLCon wird welchen Stolperfallen sich für Entwickler auftun und wie man diese umgehen kann. Uns gab sie im Interview einen kleinen Vorgeschmack.

JAXenter: In deiner Keynote auf der MLCon wirst du über den Einfluss von Algorithmen auf unser tägliches Leben sprechen. Denkst du, dass der Einfluss von Algorithmen unter- oder überbewertet wird?

Katleen Gabriels: Der Einfluss wird eindeutig unterschätzt. Wir leben bereits in der Ära des Internets der Dinge, in der Algorithmen immer häufiger tagtäglich Entscheidungen für und über uns treffen. Algorithmen entscheiden bereits über unser Liebesleben in Dating-Apps und -Webseiten, über unsere möglichen Jobs, weil Firmen sie nutzen können, um unsere Lebensläufe zu scannen, und sogar vor Gericht.

Algorithmen entscheiden bereits über unser Liebesleben.

Oder denk zum Beispiel an „Recommender Engines“ wie die Suchmaschine von Google: Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt informieren sich täglich auf einer Plattform, auf der Algorithmen entscheiden, welche Informationen sie sehen oder nicht sehen werden. Und das Unternehmen hält die Algorithmen selbst geheim. Leider denken immer noch zu viele Leute, dass die Rangfolge der Ergebnisse darauf basiert, wie zuverlässig diese sind. Wir sollten das Bewusstsein für diese Thematik schärfen, nicht nur über Algorithmen, sondern auch über Suchmaschinenoptimierung, besonders in einer IoT-Ära mit prädiktiven Technologien, die leicht unsere Autonomie auf unerwünschte Art und Weise verletzen können.

JAXenter: Du sagst, dass Algorithmen niemals völlig neutral sein können, weil ihre Entwickler niemals neutral sind. Welche Ratschläge kannst du Entwicklern geben, damit sie nicht in die Falle unerwünschten Einflusses geraten?

Die Art und Weise, wie man als Ingenieur eine Technologie entwirft, beeinflusst, wie Anwender sie nutzen können.

Katleen Gabriels: Dass diese Algorithmen weder neutral noch wertfrei sind, ist ein wesentlicher Ausgangspunkt. An der Technischen Universität Eindhoven, wo ich arbeite, müssen alle Studenten und damit zukünftige Ingenieure Ethikkurse absolvieren, zum Beispiel Ingenieurethik. Die Nicht-Neutralität der Technik ist ein wichtiger Bestandteil dieser Kurse. Die Art und Weise, wie man als Ingenieur eine Technologie entwirft, beeinflusst, wie Anwender sie nutzen können. Und das ist nur ein einfaches Beispiel, um zu verdeutlichen, dass es sich hierbei nicht um einen neutralen Prozess handelt. Was die Algorithmen betrifft, so gibt es eine Vielzahl von Beispielen, die zeigen, wie menschliche Vorurteile in sie hineingeraten können, zum Beispiel rassistische Profilerstellung in der Pre-Kriminalitäts-Methodik. Auch hier ist es wichtig, das Bewusstsein zu schärfen.

JAXenter: Ein Beispiel für ML, das schiefgegangen ist, ist der Chatbot Tay, der schnell anfing, unangemessene Dinge im Internet zu sagen. Glaubst du, dass künstliche Intelligenz eine Art moralische Leitlinie braucht?

Katleen Gabriels: Definitiv! Und Microsoft hätte dies vor der Veröffentlichung von Tay auf Twitter berücksichtigen sollen. Es gibt einige positive Entwicklungen: Google zum Beispiel hat eine Ethikkommission zum Thema AI. Eine moralische Leitlinie oder ein Ethikkodex sollte aber Teil einer umfassenden öffentlichen Debatte sein und nicht nur im Unternehmen, in der Wissenschaft oder in der Fachwelt: Wir als Gesellschaft müssen gemeinsam über wünschenswerte und unerwünschte Entwicklungen nachdenken.

JAXenter: Wo siehst du das größte Potenzial für den positiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz?

Katleen Gabriels: Ich begrüße die technologische Entwicklung und Innovation, aber dieser Fortschritt sollte mit ethischen Fortschritt – oder zumindest nicht dem Verfall – Hand in Hand gehen. Und das geschieht nicht automatisch. Wir müssen wirklich hart arbeiten, um das zu erreichen. Künstliche Intelligenz kann Menschen auf so viele positive Weisen unterstützen, dass es schwierig ist, nur ein Beispiel zu wählen. Um ein ganz allgemeines Beispiel zu nehmen: Die Künstliche Intelligenz bietet ein großes Potenzial für die Gesundheitsversorgung, zum Beispiel bei der Analyse komplexer Daten.

JAXenter: Vielen Dank für das Gespräch!