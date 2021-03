Barrierefreie Softwareentwicklung, Modern Agile & künstliche Intelligenz– Unsere Top-Themen der Woche

Kurzes Zwischenspiel: Der Frühling war da. Kurz. Jetzt herrscht erstmal wieder Winter. Weniger frostig geht es auf JAXenter zu: In der vergangenen Woche befassten wir uns mit barrierefreier Softwareentwicklung und deren automatisierter Prüfung und der künstlichen Intelligenz. Außerdem erschiend as aktuelle Java Magazin, bei dem der Fokus auf Modern Agile liegt.

Barrierefreie Softwareentwicklung soll bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen helfen. Dank Marlems Barriere Software Checker kann nun automatisiert geprüft werden, ob eine Anwendung die wichtigen Voraussetzungen erfüllt.

Es gibt viele Könige. Diese Aussage verwirrt, denn das Prinzip „König“ ist ja so definiert, dass es nur einen geben kann. Dennoch können wir auf eine wahre Königsflut zurückgreifen, selbst in diesen wenig aristokratischen Zeiten. König Fußball regiert die Welt, zum Beispiel; selbst in der Pandemie gibt es für der Deutschen liebsten Sport umfangreiche Ausnahmeregelungen, die sich manch ein Künstler wünschen würde.

Die Kommunikation mit Kunden besteht bei vielen Unternehmen nach wie vor zum Großteil aus manueller Arbeit. Und das, obwohl die Kommunikationskanäle mittlerweile zunehmend digital werden. Wie kann Künstliche Intelligenz hier helfen?

Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind nicht nur in den USA und der internationalen Tech-Szene gerade wichtige Themen: Auch in Deutschland und Europa sind Anwendungen, die auf maschinellem Lernen beruhen, gefragter denn je. Um gemeinsam an Projekten aus diesem Bereich zu arbeiten, haben Olly Salzmann und Rupprecht Rittweger das Netzwerk KI Park Deutschland gegründet. Wir sprachen mit den beiden über ihr Netzwerk, die richtigen Werkzeuge für maschinelles Lernen und Anwendungen, bei denen KI eine gewichtige Rolle spielt.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Jessica Jordan, Senior Frontend Engineer und Community Evangelist bei Honeypot.